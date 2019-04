Nach Zusammenstoß mit Lastwagen: Traktor kippt auf B27 bei Bad Sooden-Allendorf um

Zu langen Staus kam es am frühen Mittwochabend auf der Bundesstraße B 27 zwischen Bad Sooden-Allendorf und Ellerhausen. Grund ist Unfall mit einem umgekippten Traktor.

Aktualisiert um 17.20 Uhr. Wie die Polizei berichtet, hatte offenbar gegen 15.45 Uhr ein Sattelzug in der Nähe des Kirschenparkplatzes in Fahrtrichtung Göttingen zum Überholen eines Traktors angesetzt, als dieser nach links in einen Wirtschaftsweg einbiegen wollte. "Der Sattelzug fuhr dadurch auf das landwirtschaftliche Gespann auf und schleuderte dieses nach links in den Straßengraben", berichtet Polizeisprecher Jörg Künstler. "Zudem hat der Anhänger, der mit Düngemittel beladen ist, Leck geschlagen."

Der Fahrer des Traktors wurde durch den Unfall verletzt und musste vor Ort durch die Rettungssanitäter versorgt werden. Der 53-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf wurde schließlich mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Die Bundesstraße wurde für die Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt, ab 17.15 Uhr war wieder eine Spur befahrbar. Autofahrer sollten den Bereich dennoch nach Möglichkeit weiträumig umfahren. "Wegen der auslaufenden Stoffe aus dem Silo-Anhänger ist neben der Feuerwehr auch die Untere Wasserbehörde alarmiert", informiert Künstler.

Wir berichten weiter.