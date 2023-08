Medienwerkstatt setzt in Bad Sooden-Allendorf Nachfolgewerk von „Little Loui“ in Szene

Beethoven, Weltraummäuse und die Geburt Jesu

+ © Chris Cortis Auf dem Weg zum Stall in Bethlehem: Zu Fuß begleitet Keno als Josef seine zu Pferde sitzende hochschwangere Frau Maria (Julia). © Chris Cortis

Bad Sooden-Allendorfer Mädchen und Jungen produzieren ihre zweite CD.

Bad Sooden-Allendorf – Dieser Plan ging nicht auf: Eigentlich sollte das Raumschiff, besetzt unter anderem mit Ludwig van Beethoven und zwei Weltraummäusen, die außerirdischen Nagetiere zurückbringen zu ihrem Heimatplaneten, 1827 Lichtjahre von der Erde entfernt. Irrtümlich eingegeben in den Computer waren statt der riesigen Distanz aber nur 1827 Jahre. Und zu allem Überfluss ging die Steuerung noch kaputt, und das Raumschiff musste notlanden in einem Steinbruch bei Bethlehem.

In der fiktiven Geschichte, unter Assistenz von Heike Baucks ausgedacht von Milena Vaupel-Kenter, erinnert sich der deutsche Komponist, der am 26. März 1827 gestorben ist, an das, was ihm von der Stunde Null bekannt geworden ist: die Geburt Jesu Christi.

Das ist der Inhalt einer zweiten CD, die akustisch und visuell das buchstäblich weltbewegende Ereignis festgehalten hat und in der Vorweihnachtszeit als Premiere im örtlichen Kino zu erleben ist.

Es ist das Nachfolgewerk von „Little Loui und die Mäusebande“, in dem mit Unterstützung der beiden evangelischen Kirchengemeinden Allendorf und Sooden Mädchen und Jungen der Grundschule Am Brunnen vor dem Tore den Lebensweg Beethovens mit Tanz und Gesang nachgezeichnet hatten.

Mitarbeiter des Medienwerkes Eschwege haben soeben an sechs Drehtagen das Geschehen auf einer Wiese am östlichen Rand von Allendorf in Szene gesetzt. Jeweils ein Tag ging drauf im Studio für den Gesang der 27 beteiligten Kinder und die Instrumentalisten der Band.

Nachgestellt für die jungen Schauspieler in wallenden Gewändern war der Ort des biblischen Geschehens. Die Holzbuden, die als Verkaufsstände vom Weihnachtsmarkt in Allendorf bekannt sind, hatte die Stadt zur Verfügung gestellt. Und in der Maske unter freiem Himmel betätigten sich kreative Köpfe beim Schminken der Kinder.

Little Loui, dargestellt von Josh, dem Sohn der Autorin, vermittelte nach etlichen Absagen von Wirtsleuten Maria und Josef den Stall, um das Jesuskind zur Welt zu bringen. Die Eltern des Knaben verkörperten Julia Schellhase (10), die auf einem Pferd nach Bethlehem eingeritten ist, und der siebenjährigen Keno Seifert. Großzügig gefördert wird das Projekt unter dem Stichwort „Partnerschaft für Demokratie“ und vom Werra-Meißner-Kreis aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“.

Unterdessen planen Milena Vaupel-Kenter und Heike Baucks, aus den talentierten Jungen und Mädchen der Musical-Arbeitsgemeinschaft der Grundschule zwei dauerhafte Kinderchöre zu formen mit der Sopranistin Elena Göllner als Gesangspädagogin.

Und was wurde aus dem Raumschiff? Die offensichtlich hoch begabten Hirten von Bethlehem haben es wieder repariert. Wo es sich gegenwärtig aufhält, ob im All oder auf dem Erdboden, ist nicht bekannt.

Vielleicht kommt die Auflösung dieses Rätsels ja demnächst in Form von einer dritten CD. (zcc)