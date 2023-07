Soundgarten startet in neue Saison – Hessensound setzt auf Bürgerwillen

Von: Konstantin Mennecke

Starten gemeinsam in die Saison: Geo-Naturpark-Geschäftsführer Marco Lenarduzzi (von links), Landrätin Nicole Rathgeber, Hessensound-Kommunikationschefin Martina Adler und Bürgermeister Frank Hix. © Konstantin Mennecke

Der Soundgarten in Bad Sooden-Allendorf startet mit neuen Ideen in die Saison.

Werra-Meißner – Der Soundgarten in Bad Sooden-Allendorf ist ein Garant für laue Sommernächte bei kühlen Getränken am Werra-Ufer. Dass es ihn weiter geben wird, das bekräftigte Hessensound zum Saisonstart am Montagabend ausdrücklich. Allerdings hält die Eventschmiede aus der Kreisstadt auch an ihrem Wort fest, wie Martina Adler für das Eschweger Unternehmen betonte.

„Für uns ist es keine Frage, ob es das Soundgarten-Open-Air weiter geben wird. Wir haben auch immer gesagt, dass wir gern hierbleiben wollen, aber wir haben auch gesagt, nur, wenn es auch vom Ort gewollt ist“, sagte Martina Adler. „Dass wir die Antwort darauf nun sogar in Prozent bekommen werden, war nie unser Wille, doch Sie können sich darauf verlassen, wir werden zu unserem Wort stehen.“

Wie wichtig die Firma Hessensound mit ihrem Engagement für die Region ist, wurde am Abend gleich mehrfach plakativ deutlich. „Ihr seid ein wichtiger Baustein in unserer Kulturlandschaft im Werra-Meißner-Kreis“, sagte Landrätin Nicole Rathgeber, die zugleich gute Nachrichten aus dem Kreishaus mit im Gepäck hatte. Das jährliche Schulkonzert, organisiert vom Landkreis, wird zu seinem 30. Geburtstag im Jahr 2024 in Kooperation mit dem Soundgarten Open-Air stattfinden.

Synergien, nämlich im Vermarkten der Region, gibt es laut Martina Adler auch mit dem Geo-Naturpark Frau-Holle-Land. Im vergangenen Jahr hatten sich die Soundgarten-Macher eines der beliebtesten Fotomotive, nämlich einen der Schmetterlinge aus den Mohnfeldern in Germerode, ausgeborgt. Das kam so gut an, dass Geo-Naturpark-Geschäftsführer Marco Lenarduzzi die mit Hessensound geborene Idee, einen eigenen Kooperations-Schmetterling am Soundgarten aufzustellen, in diesem Jahr zum Start direkt umgesetzt hat. Das Tagpfauenauge kann ab sofort für Erinnerungsfotos genutzt werden.

Zum Start in die Saison betonte Martina Adler nicht nur den neuen, eigenen Ticketshop, über den die Karten für die Konzerte (unter anderem mit Zoe Wees, Johannes Oerding, Alle Farben) im Internet gekauft werden können. Sie stellte auch die überregionale Kooperation mit den Tourist-Informationen in Eschwege, Heiligenstadt und Bad Hersfeld heraus, die ebenfalls Karten „fernab des WWW“ anbieten.

Welch wichtigen Beitrag Angebote wie der Soundgarten in Sachen Demokratie und gutem Leben auf dem Land leisten, das soll am Donnerstag, 10. August, Thema sein. Dann kommt Ministerin Angela Dorn persönlich in die Soundbar. (kmn)