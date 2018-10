Betrunkener Autofahrer fuhr in Taxi: zwei Verletzte und 30.000 Euro Schaden

Bad Sooden-Allendorf. Bei einem Unfall am Mittwochabend sind zwei Personen verletzt worden. Zudem entstand ein Schaden von 30.000 Euro.

Ein betrunkener 28-jähriger Autofahrer aus Offenbach fuhr laut Polizei gegen 21.20 Uhr in Bad Sooden-Allendorf an der Kreuzung an den Soleteichen/Heinbachwiesen in ein haltendes Taxi.

Der Mann fuhr den Angaben nach zu schnell und verlor unter Alkoholeinfluss die Kontrolle über sein Fahrzeug. An besagter Stelle stieß er gegen das Taxi. Dessen 59 Jahre alter Fahrer aus der Badestadt und sein 31-jähriger Fahrgast aus Bremen wurden durch den Aufprall leicht verletzt.

