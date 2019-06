Bluttat in Bad Sooden-Allendorf: Kripo will die letzten Tage des 55-Jährigen klären

Gewaltverbrechen in Obdachlosenheim

+ © Stefan Forbert Polizei vor Ort: Im Wohnzimmer einer Wohnung im ersten Stock, dessen Fenster (links oben) gekippt sind, war der 55-jährige Badestädter am Montagabend von der Polizei tot aufgefunden worden. © Stefan Forbert

Bad Sooden-Allendorf – Nach der stundenlangen Arbeit der Spurensicherer von der Tatortgruppe des Polizeipräsidiums Nordhessen am Mittwoch und auch noch am Donnerstag in der Wohnung des 55-Jährigen, der am Montagabend tot in seinem Wohnzimmer entdeckt wurde, steht nun definitiv fest: Der Fundort ist auch der Tatort.