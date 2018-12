Hochbetrieb im Puff: So geht es Weihnachten im Bordell zu

Wie verbringen Sex-Arbeiterinnen Weihnachten? Unsere Reporterin hat im Bordell Dammhaus in Bad Sooden-Allendorf festgestellt, dass Männer in diesen Tagen noch häufiger Prostituierte aufsuchen.

Schummeriges Licht, gemütliche Sitzecken, zwei Bars, eine Tanzstange und Damen in knapper Kleidung und hohen Schuhen. So sieht es im Dammhaus an der B 27 in Bad Sooden-Allendorf aus. Wer das Etablissement betritt, ist in der Regel männlich und sucht das, was die Frauen anbieten: käufliche Liebe. Nicht so während der Weihnachtszeit.

Denn: „Es ist eine sentimentale und schwierige Zeit“ – sowohl für die Gäste als auch für die Frauen, weiß der Besitzer des Bordells, der von allen nur Baran genannt wird. An einem normalen Tag in der Woche gibt es „zehn bis zwölf Zimmer“, so heißt es im Fachjargon, wenn eine der Damen einen Kunden betreut.

Am Wochenende verdoppelt bis vervierfacht sich diese Zahl und auch an Weihnachten steigert sich der Betrieb. „Wir merken, die Männer wollen nicht nach Hause gehen“, erklärt Baran. Gerade viele ältere Männer suchten zu dieser Zeit jemanden zum Reden.

Für die Frauen heißt das: Sie haben über die Weihnachtsfeiertage viel zu tun. Eine von ihnen ist Sandra aus Rumänien. Von den sechs Frauen, die während unseres Besuchs im Dammhaus sind und unter anderem aus Sandras Heimatland, Spanien und Jamaika stammen, wird sie als einzige in Deutschland bleiben. Anders als etwa Alina. Die Rumänin mit den langen blonden Rastazöpfen fährt nach Hause zu ihrem Kind.

Der Beitrag stammt von der Video-Plattform Glomex und wurde nicht von HNA.de erstellt.

Keine Prostituierte hat Spaß an der Arbeit

+ Chef: Bordellbesitzer Baran mit Hund Kicsi. © Nicole Demmer Viele der Damen sind Mütter, berichtet Baran. „Sie kommen hierher, um Geld zu verdienen und die Kinder zu versorgen.“ Aber: Manche sendeten auch regelmäßig viel Geld an ihre Freunde im Ausland. „Mir tut es als Mensch weh, wenn sie ihr Geld verschenken“, sagt der Bordellchef. Denn das Geld sei nicht leicht verdient: „Es ist der härteste Job der Welt.“ Gerade zu Weihnachten sei es schwer für sie, in Deutschland zu sein, berichtet Sandra und steckt sich eine Zigarette an. „Ich vermisse meine Familie in Rumänien.“ Aber: In Deutschland sei für die 31-Jährige einfach mehr Geld zu verdienen: Sie muss eine kranke Mutter unterstützen. „Keiner macht den Job, weil er Spaß macht“, sagt sie nüchtern.

Drei bis vier Damen sind über die Feiertage da, normalerweise arbeiten sechs bis zwölf Prostituierte auf selbstständiger Basis in dem Haus, zahlen Miete für die Räume und sind am Getränkeverkauf beteiligt.

+ Etablissement: Das Dammhaus steht an der Bundesstraße 27 in Bad Sooden-Allendorf. © Stefan Forbert

Gäste sind an Weihnachten anders

Über Weihnachten sind die Gäste anders, sagt Sandra. Rund 40 Prozent der Männer, die ins Bordell kommen, seien verheiratet. „Viele wollen quatschen, sie brauchen Wärme und wollen sich geliebt fühlen“, beschreibt die Blondine, die als einzige fließend Deutsch spricht und oft für ihre Kolleginnen übersetzt.

Zur betriebsinternen Weihnachtsfeier hatte Bordellchef Baran übrigens bereits an einem Samstag Ende November eingeladen. Da passt es zeitlich sehr gut, am darauffolgenden Totensonntag hat das Dammhaus traditionell geschlossen.

Lesen Sie auch: Die reisende Prostituierte Babsi (68) empfing ihre Freier in Frielendorf im Schwalm-Eder-Kreis empfing. Und so ergeht es Frauen auf dem Kasseler Drogenstrich.