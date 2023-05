Dr. Anne Brenner ist neue Direktorin der Badestädter Rhenanus-Schule

Von: Christoph Cortis

Glückwünsche von allen Seiten: Bürgermeister Frank Hix (von links), Landrätin Nicole Rathgeber, Nicole Stutz (Schulamt), die neue Schuldirektorin Dr. Anne Brenner, ihre Stellvertreterin Michaela Deutschmann-Weise und Vorgänger Dr. Jörg Möller. © Chris Cortis

Vor vielen Jahren lehrte sie als Referendarin an der Rhenanus-Schule Deutsch und Geschichte. Jetzt ist sie zurück zu ihren beruflichen Wurzeln und wurde mit offenen Armen empfangen: Dr. Anne Brenner ist die neue Direktorin der Gesamtschule mit Gymnasium in Bad Sooden-Allendorf. Am Dienstagnachmittag erhielt sie nicht nur ihre Ernennungsurkunde, sondern wurde auch mit Blumen überhäuft.

Bad Sooden-Allendorf – Vor großem Publikum in der Aula bekannte sich die 57-jährige Nachfolgerin von Dr. Jörg Möller zu einer bunten und lebendigen Schule. Bei aller Vielfalt müssten gleichwohl die tragenden Werte erkennbar bleiben. Mit „Respekt vor einer großen Aufgabe“ würdigte sie zugleich das soziale Engagement der Schule auch für Außenstehende.

Als Moderatorin der Veranstaltung hatte zuvor die stellvertretende Schulleiterin Michaela Deutschmann-Weise auch im Namen des Kollegiums einen herzlichen Willkommensgruß an die Direktorin gerichtet: „Es ist gut, dass Sie da sind.“ Gut auch deshalb, weil sie einen ungetrübten und offenen Blick auf die Schule habe und trotz personell knapper Ressourcen eine Neubesetzung der Führungsposition zeitnah habe erfolgen können. Grüße und Glückwünsche des Schulamtes in Bebra überbrachte Nicole Stutz, die bei der Aufsichtsbehörde seit einem Jahr zuständig ist für Bad Sooden-Allendorf.

Landrätin Nicole Rathgeber gratulierte im Namen des Werra-Meißner-Kreises als Schulträger, wünschte „viel Kraft, viel Freude und viel Optimismus“ und schloss mit einem Zitat von Albert Schweitzer, wonach „Vertrauen ein großes Betriebskapital“ sei. „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, bemühte Bürgermeister Frank Hix den Schriftsteller Hermann Hesse und fügte in Richtung Dr. Brenner hinzu, „hoffentlich auch für Sie und die Stadt“. Als Geschenk hatte der Rathauschef Sole und Salz sowie „zur Entspannung“ ein Ticket für die Werratal-Therme mitgebracht.

Mit Honig von seinen eigenen Bienen überraschte Dr. Jörg Möller seine Nachfolgerin. Die Rhenanus- sei „eine besondere Schule mit ganz besonderen Lehrern“, die „ihre eigenen Ideen“ hätten, scherzte er: „Zusammen kann was Großes daraus werden.“ Sein Wunsch: Hoffnungen und Erwartungen würden auf allen Seiten erfüllt.

Glückwünsche gab es außerdem von der Schülervertretung und Personalrat Dr. Frank Relke.

Vor ihrer Berufung nach Bad Sooden-Allendorf war Anne Brenner 15 Jahre lang stellvertretende Leiterin des Gymnasiums in Hann. Münden. Verheiratet und wohnhaft im niedersächsischen Obernjesa bei Göttingen, ist sie Mutter von zwei Kindern. Während die Tochter bereits an der Uni studiert, steckt der Sohn mitten im Abitur. Zur Familie gehört außerdem der Mischlingshund Scotty.

Der Amtseinführung, musikalisch umrahmt durch die Schulband Clefs mit Gesangssolistin Cora-Lee Paschke, folgte ein lockeres Beisammensein bei einem kalten Büffet in der Cafeteria der Schule. (zcc)