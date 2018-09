Ehrung für scheidenden Präses: Ronald Gundlach - Der „Demokratie-Profi“

Bad Sooden-Allendorf. In feierlichem Rahmen haben die Synodalen des Kirchenkreises Witzenhausen ihren langjährigen Präses und Landessynodalen Ronald Gundlach (69) verabschiedet, der zehn Jahre an der Spitze des Kirchenparlamentes gestanden hat.

In der mit Blumen und Feldfrüchten prächtig geschmückten St.-Crucis-Kirche in Allendorf würdigte Dekanin Ulrike Laakmann das segensreiche Wirken Gundlachs, den sie in Anspielung auch auf seine vielseitige kommunalpolitische Tätigkeit als „Demokratie-Profi“ bezeichnete.

Die Kreissynode mit ihren 80 Mitgliedern ist das leitende Gremium des Kirchenkreises und vertritt zwischen Neu-Eichenberg im Norden und Bad Sooden-Allendorf im Süden rund 27.000 evangelische Christen.

Kurz vor dem kirchlichen Erntedankfest bildete der Gottesdienst am Mittwochabend den Auftakt der Herbstsynode, in der es auch um die bevorstehende Fusion der Kirchenkreise Eschwege und Witzenhausen zu einem gemeinsamen Kirchenkreis Werra-Meißner ging.

In ihrer Laudatio dankte Laakmann für viel Zeit und Kraft, die der scheidende Präses in sein Amt investiert habe. Besonders geschätzt habe sie Gundlachs Klarheit in der Sprache, zeigte sich die Dekanin überzeugt, auch im Ruhestand werde der 69-Jährige nicht stillschweigen, weil „Glaube und Weltverantwortung untrennbar miteinander verbunden“ seien.

Damit bezog sich die Dekanin auf Gundlachs persönlichen Liedwunsch, für den er das kirchliche Sommerlied „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ ausgewählt hatte, in dem der Theologe und Dichter Paul Gerhardt im 17. Jahrhundert genau diese Fragen angesprochen hat. Ausdrücklich dankte die Dekanin auch für das Bemühen Gundlachs um die Klinik Werraland in Bad Sooden-Allendorf, die vor Jahren als eine Einrichtung der Diakonie in wirtschaftliche Turbulenzen geraten war. Durch seinen Einsatz habe der Präses maßgeblich zum Erhalt der Arbeitsplätze beigetragen. In seiner kurzen Replik hob Gundlach hervor, als Chef des Kirchenparlamentes habe er stets Wert darauf gelegt, dass bei widerstreitenden Interessen ein Kompromiss gefunden werde. Das werde in der neuen und dann größeren Kreissynode vermutlich nicht einfacher werden.

Einen Bericht über die Synode finden Sie in der gedruckten Freitagsausgabe der HNA.