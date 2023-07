„Ein guter Tag für Bad Sooden-Allendorf“: Tourismus stärker im Blick

Von: Christoph Cortis

Teilen

Geschlossenes Fachwerk: Mit diesem Pfund kann Bad Sooden-Allendorf wuchern. © Chris Cortis

Mit Hilfe Interessierter und Experten wurden die Stärken und Schwächen Bad Sooden-Allendorfs analysiert. So wurde nun ein Kurortentwicklungskonzept verabschiedet.

Bad Sooden-Allendorf – Mit der Verabschiedung eines Kurortentwicklungskonzeptes, erstmals angestoßen durch Kurdirektor Jens Lüdecke, nehmen Bad Sooden-Allendorfs Stadtverordnete verstärkt Touristen in den Blick. In ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause am Freitagabend fand das umfangreiche Papier, ausgearbeitet von dem Hamburger Unternehmen „inspektour - Tourismus- und Regionalentwicklung“, die Zustimmung sämtlicher Fraktionen.

„Ein guter Tag für Bad Sooden-Allendorf“, befand Bürgermeister Frank Hix und bezeichnete die Leitlinie für die künftige touristische Entwicklung des Heilbades als einen „Fahrplan für die nächsten fünf bis zehn Jahre“.

Interessierte und Experten beteiligten sich an Konzept

Zustande gekommen war das Konzept unter großer öffentlicher Beteiligung. Jeder Interessierte hatte die Möglichkeit, an einem Workshop teilzunehmen oder sich mit Anregungen bei einer Online-Befragung einzubringen, wovon auch rege Gebrauch gemacht wurde. Zusätzlich waren Experten gehört worden. Analysiert werden in dem Papier die Stärken und Schwächen der nordhessischen Kurstadt, die bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie regelmäßig pro Jahr 400 000 und mehr gewerbliche Übernachtungen zählte. Im Jahr 2020 sank diese Zahl rapide auf unter 250 000, erholte sich dann aber wieder langsam.

Als Schwächen weist das Papier die „kritische finanzielle Situation der Stadt“ aus, ferner das Fehlen touristischer Kennzahlen und Vernetzung der touristischen Akteure. Vermisst wird ein Marken- und Stadtprofil. Die Werrataltherme sei „unattraktiv und nicht marktfähig“ und die Ausstattung der Tourist-Information „veraltet“.

Mit seiner zentralen Lage kommt der Wohnmobilhafen auf dem Franzrasen zwar gut weg, dort mangele es aber an Angebots- und Aufenthaltsqualität. Kritisiert wird auch das zu geringe Bettenangebot. Benötigt werde eine größere Hotelkapazität in geprüfter Qualität. Zu wünschen übrig ließen außerdem die Öffnungszeiten der Gastronomie vor allem in der Nebensaison.

Bad Sooden-Allendorf überzeugt in vielen Punkten

Als Stärken der Stadt hervorgehoben werden das geschlossene Fachwerk mit historischem Stadtkern und der alten Stadtmauer, die sechs Reha-Kliniken mit spezifischem therapeutischen Angebot, der attraktive Kurpark, die Sole als ortsgebundenes Heilmittel, die überregionalen Rad- und Wanderwege, das kulturelle Angebot, die gute Bahnanbindung im Nah- und Fernverkehr, die geografische Lage mit Autobahnnähe mitten in Deutschland sowie die reiche Natur im Werratal.

Als Chancen listet das Konzept ein ganzjähriges Angebot für zu definierende Zielgruppen, eine Qualitätsoffensive aller Akteure, den Ausbau der Barrierefreiheit im Ort, die verstärkte Thematisierung des Grünen Bandes, die bessere Aufstellung der Tourismus-Strukturen bei einer Verschlankung der Prozesse, eine verstärkte Kooperation und Netzwerkarbeit in der Region und die Förderung des Bekanntheitsgrades, unter anderem durch die Entwicklung eines Markenkerns, auf.

Letzteres erhoffte sich in der nur kurzen Debatte auch die Grünen-Abgeordnete Anne Christin Thomas, die außerdem die Digitalisierung forciert sehen möchte und die Erwartung äußerte, dass bei der Umsetzung des Konzeptes mit der Arbeit „sofort“ begonnen werde. (Christoph Cortis)