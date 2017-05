Einsatz für die Feuerwehr: Sauna brannte

Schadenshöhe noch unklar

Oberrieden. Einsatz für die Feuerwehr am Samstagnachmittag: Gegen 13 Uhr wurden die Kameraden zu einem Brand in einem Nebengebäude in der Witzenhäuserstraße in Oberrieden gerufen.