Erntefest in Bad Sooden-Allendorf: Auftakt mit Altstadtfest

160. Fest

+ © Sophia Wehr / nh Die Erntekrone steht schon: Mit vereinten Kräften wurde sie errichtet. © Sophia Wehr / nh

Bad Sooden-Allendorf. Nach dem Schaustellergottesdienst auf dem Franzrasen am Donnerstag ab 18 Uhr geht es am Freitag offiziell mit dem 160. Allendorfer Erntedank- und Heimatfest los. Das Programm in der Übersicht.