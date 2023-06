Lions-Club veranstaltete Konzert in Bad Sooden-Allendorf

Von: Christoph Cortis

Überzeugten auf ganzer Linie: das Schulorchester der Eschweger Gymnasien. © Chris Cortis

Musikalische Kost vom Feinsten servierten am Samstagabend der Fanfaren- und Musikzug Frankershausen und das Orchester der Eschweger Gymnasien bei einem brillanten Konzert, veranstaltet vom Lions-Club Eschwege-Werratal im Kultur- und Kongresszentrum Bad Sooden-Allendorf. Unbestrittener Star des Abends waren aber nicht die ebenfalls glänzend aufgelegten Instrumentalisten, sondern die erst zwölfjährige Gesangssolistin Angelina Rauschenbach aus Witzenhausen.

Bad Sooden-Allendorf – Mit dem weltbekannten Kirchenlied „Amazing Grace“, gern für die emotionalen Momente auch auf Hochzeiten gehört, riss sie das Publikum buchstäblich von Sitzen. Mit stehenden Ovationen feierten die mehr als 400 Zuhörer das hoch talentierte Mädchen, das nicht umhin kam, denselben Titel ein zweites Mal anzustimmen.

Damit bestätigte Angelina, was Lions-Präsident Dr. Lutz Bergner in seinen Begrüßungsworten der Veranstaltung „Summer in Concert“ bereits angesprochen hatte: Musik als Weltsprache, die keine Übersetzung benötige, „muss man lernen, vokal oder instrumental“. Und genau das hat die 12-Jährige auch getan – bei der Musikschule Werra-Meißner.

Star des Abends: Die zwölfjährige Solistin Angelina Rauschenbach aus Witzenhausen sorgte mit ihrem Gesang für einen emotionalen Moment. © Chris Cortis

Eben dort hat sich auch die Sopranistin Christel Heuckeroth aus Meinhard-Schwebda den Feinschliff geholt und erfüllte sich einen Kindheitstraum mit der fabelhaften Interpretation von „Memory“ aus dem Musical „Cats“ von Andrew Lloyd Webber. Anhaltender Beifall und Glückwünsche von allen Seiten waren ihr gewiss.

Das Schulorchester mit dem verheißungsvollen Namen „Tunes of Wind“ (Klänge des Windes), das unter der Leitung von Anke Salzburger von einem Streich- zu einem Blasorchester mutiert war, überzeugte mit Titeln aus Norwegen ebenso wie bei seinem ersten gemeinsamen Auftritt mit dem Fanfaren- und Musikzug.

Letzterem Ensemble, seit vielen Jahren gern gehörter Stammgast in der Kurstadt, drückt Otto Koppe seinen Stempel auf. Vom Scheitel bis zur Sohle jeden Muskel beanspruchend, zeigte der Dirigent einmal mehr vollen Körpereinsatz, häufig mit einem breiten Lächeln. Der Mann liebt und lebt die Musik.

Mit sparsameren Gesten tut das auch Edgar Maurer, der als Dirigent die schmetternden Fanfaren auf eine Zeitreise ins 13. und 14. Jahrhundert schickte, obendrein in eigenem Arrangement den Titelsong aus dem Musical „König der Löwen“ erklingen ließ.

Sattelfest zeigten sich die Instrumentalisten in allen musikalischen Genres, so auch in einem Medley der US-amerikanischen Band Village People.

Meriten erwarb sich ferner Kerstin Saalfeld-Koppe, die als bekannt souveräne Moderatorin mit verbindenden Texten fachkundig durch das anspruchsvolle Programm führte, das natürlich mit den stürmisch geforderten Zugaben in die Verlängerung ging und an gleicher Stelle am Sonntagnachmittag ein zweites Mal zu genießen war.

Mit dem Reinerlös aus dem Konzert fördert der Lions-Club den musikalischen Nachwuchs in Schulen und Vereinen.

Dirk Schäfer als Vorsitzender der Berkataler Musikanten dankte am Ende den weiblichen Solisten mit Blumen. Und Flüssiges zum Gießen gab es auch - aber nur für die Herren.