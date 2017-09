Frau-Holle-Fenster: Ein Denkmal für Dudenröders „Martha“

Dudenrode. Allen wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Trotz: Die Dudenröder lassen sich nicht davon abbringen, dass ihr Dorf die Heimat von Frau Holle gewesen sein soll.

Martha habe sie geheißen und einst den stärksten und attraktivsten Burschen im Ort geheiratet. Der aber versoff schon bald Haus und Hof, erzählt eine örtliche Sage. Die junge Frau sei deshalb auf den Hohen Meißner geflohen, wo sich ihrer die Göttin Hulda angenommen und zu dem gemacht habe, was wir aus dem Sagenschatz der Brüder Grimm kennen. Jetzt hat Dudenrode der „Martha“ ein Denkmal gesetzt.

Feierlich enthüllt wurde es am Freitagabend zum Auftakt der Feierlichkeiten anlässlich der urkundlichen Ersterwähnung Dudenrodes vor 750 Jahren. Am Milchhäuschen im Zentrum des Dorfes bestaunte eine große Menschenmenge das 2,40 Meter mal 1,40 Meter große Frau-Holle-Fenster, das auf eine Idee von Monika Timmerberg zurückgeht. Es zeigt in zwei Bildern eine traurige Frau Holle, die gerade das Dorf verlässt, und die Göttin Hulda, die engelsgleich darüber schwebt und fortan die Schutzpatronin von Dudenrode sein soll. Mit viel Liebe zum Detail hat Christine Hesse die Acrylgemälde in 60-stündiger Arbeit angefertigt.

Daneben fast schon von kaligrafischer Qualität ist der von Monika Timmerberg in Aquarell aufgemalte Text, der in Kurzfassung die Sage um Frau Holle wiedergibt. Schwere Eichenbalken und Natursteine rahmen das Frau-Holle-Fenster ein. Als Denkmal soll es dort dauerhaft seinen Standort haben.

Die 750-Jahr-Feier des 159 Einwohner zählenden Bad Sooden-Allendorfer Stadtteils wurde am Samstag mit Kinderspielen und einem Dorfparcours fortgesetzt, unter anderem mit Kissenweitwurf und einem Dudenrode-Quiz. Der Festakt zum Dorfjubiläum beginnt am Sonntag, 3. September, um 14 Uhr im Festzelt.