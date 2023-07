Diskussion über das Grüne Band, aber ohne greifbare Ergebnisse

Für touristische Aufwertung

+ © Chris Cortis Orientierung am Grünen Band: Dr. Christian Stöber (von links) informiert Awet Tesfaiesus, Hans-Jürgen Müller und Jutta Paulus; rechts die pädagogische Mitarbeiterin Anne Vaupel-Meier. © Chris Cortis

Podiumsdiskussion zum Grünen Band: Teilnehmer stellen die besondere Bedeutung heraus.

Bad Sooden-Allendorf – Für eine touristische Aufwertung des Grünen Bandes, das so bezeichnet wird, weil sich auf dem früheren Todesstreifen zwischen beiden Teilen Deutschlands in Jahrzehnten die Natur frei entfalten konnte, haben sich sämtliche Redner bei einer Podiumsdiskussion am Dienstagabend im Hochzeitshaus von Bad Sooden-Allendorf ausgesprochen. Vor überschaubarer Kulisse gab es greifbare Ergebnisse allerdings nicht.

Der Veranstaltung vorausgegangen war ein einstündiger Spaziergang auf dem frisch angelegten Wanderweg in der Nähe des Grenzmuseums Schifflersgrund. Dessen Geschäftsführer Dr. Christian Stöber und die pädagogische Mitarbeiterin Anne Vaupel-Meier konnten dazu auch hochrangige Politiker von Bündnis 90/Die Grünen willkommen heißen, so den Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen Müller (Witzenhausen), die heimische Bundestagsabgeordnete Awet Tesfaiesus und aus Rheinland-Pfalz die Europa-Abgeordnete Jutta Paulus.

Erst in diesem Jahr hatte Hessen als eines der ersten alten Bundesländer das Grüne Band als „Nationales Naturdokument“ ausgewiesen und dessen große Bedeutung für den Naturschutz und die Erinnerungskultur um die ehemalige innerdeutsche Grenze unterstrichen.

Für einen sanften Tourismus, den Hessen gemeinsam mit seinem Nachbarland Thüringen erschließen solle, müssten nach Überzeugung Christian Stöbers diese beiden Aspekte miteinander verzahnt werden. Er ging auch einen Schritt weiter, indem er gemeinsame Aktivitäten dieser zwei Bundesländer forderte, sich für eine gemeinsame Verwaltung in Sachen Grünes Band aussprach und für Projekte einen gemeinsamen Fördertopf anregte.

Während Jutta Paulus einen europäischen Biotopverbund als Ziel ausgab („Da stehen wir noch am Anfang“), brachte der Staatssekretär im hessischen Umweltministerium, Oliver Conz, sogar die Überlegung ins Spiel, für das Grüne Band einen „Welterbe-Status“ anzustreben. Er sei „zuversichtlich, dass wir da hinkommen“, räumte freilich ein, das könne zehn Jahre und länger dauern, auch deshalb, weil viele Bundesländer „noch nicht so weit“ seien. Die internationale Perspektive, gestand Museumsleiter Stöber, sei gewiss reizvoll, gab gleichzeitig aber zu bedenken, je größer die Distanz der Menschen zur früheren Demarkationslinie sei, desto geringer sei die emotionale Betroffenheit.

Grünen-Politiker und Staatssekretär Oliver Conz backte am Ende kleinere Brötchen, indem er als Ziel ausgab, Touristen müssten hier „schön übernachten und gut essen“ können. (zcc)