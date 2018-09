Grundschule in Bad Sooden-Allendorf will mehr Stunden für Sekretärin 

Länger verwaist: Das Sekretäriat der Grundschule Bad Sooden-Allendorf ist neuerdings nicht mehr so lange besetzt wie bisher, was (von links) Elternbeiratsvorsitzende Christine-Tabea Granzow (mit Söhnchen Georg Erik), Anja Neumann vom Förderverein der Grundschule, Schulleiter Günter Stephan und stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende Heike Baucks nicht hinnehmen wollen.

Bad Sooden-Allendorf. „Das sieht für die Kinder dann so aus, als wolle man sich nicht um ihre Belange kümmern.“ Deshalb will Heike Baucks nicht, dass die Tür zum Sekretariat der Grundschule Am Brunnen vor dem Tore in Bad Sooden-Allendorf verschlossen bleiben muss.

Die stellvertretende Vorsitzende des Elternbeirates wendet sich zusammen mit Vorsitzender Christine-Tabea Granzow und Anja Neumann in Vertretung des Fördervereins der Schule gegen die Kürzung der Arbeitszeit der Schulsekretärin. Die neue Kraft, die ab Oktober ihren Dienst am Huhngraben in Allendorf antritt, hat einen Vertrag über 18,2 Stunden pro Woche. Ihre Vorgängerin, die schon seit den 1990er-Jahren den Job im Sekretariat gemacht hat, ist jetzt auf ihren Wunsch ausgeschieden. Sie hatte eine Wochenarbeitszeit von 26,4 Stunden und war jeden Tag da. Und die Eltern waren zufrieden, wussten ihre Kinder in der Schule gut aufgehoben.

Wenn die neue Sekretärin nun nur noch knapp vier Stunden am Tag im Dienst ist, fehle sie entweder am Morgen, wenn beispielsweise Krankmeldungen entgegenzunehmen sind, oder am Mittag, wenn es Probleme beim Heimkommen für das eine oder andere Kind geben kann, wird von den Eltern befürchtet. Die Schule will eine Besetzung des Sekretariats in der Kernzeit, also von 7.30 bis wenigstens 13 Uhr, da sind sich Elternvertreter, Schulleiter und Lehrerpersonalrat einig. Denn die Sekretärin sei „Ansprechpartnerin für alle“ – für Lehrer, Eltern, Kinder, Briefträger, Handwerker und andere mehr.

„Wir werden kein blutendes Kind vor verschlossener Sekretariatstür stehen lassen“, beruhigt Schulleiter Günter Stephan die besorgten Mütter. Deren Bedenken teilt er aber durchaus, hat sogar den Protestbrief an den Kreis und die Kreistagsfraktionen verfasst. „Es geht nicht, die Aufgaben komplett auf die Landesbediensteten abzuwälzen“, kritisiert er die Kürzung der Stunden durch den Kreis. Gerade an einer Grundschule habe die Schulsekretärin „ganz stark betreuende Aufgaben für die jüngeren Kinder“, sagt Stephan, sie sei zu 50 Prozent Verwaltungsfachkraft und zu 50 Prozent Sozialarbeiterin.

Wenn ein Schüler beispielsweise Bauchschmerzen hat, müsse Mama oder Oma angerufen und das Kind im Krankenzimmer betreut werden, wissen Christine-Tabea Granzow und Heike Baucks. Und bis man in der Schule ist, kann es dauert, ergänzt Anja Neumann, die in Kassel arbeitet. Außerdem hätten sich die Verwaltungsaufgaben noch geändert, sagt Granzow und unterfüttert die Forderung des Elternbeirates nach mehr statt weniger Stunden für die Sekretärin noch mit dem Hinweis, dass auch „die Kinder ja nicht einfacher“ würden.

„Wir mussten neu berechnen“, verweist Landrat Stefan Reuß auf vor etlichen Jahren bereits vorhandene Richtlinien. Denn auch die Grundschule Bad Sooden-Allendorf habe deutlich an Schülern verloren, zurzeit noch rund 270. Nur aufgrund des von ihm verfügten Aufschubs sei die Anpassung nicht viel früher erfolgt. Es gebe auch Grundschulen mit fünf Stunden Sekretariat pro Woche, sagt Reuß. Und: „Die beklagen sich nicht.“ Wie er aber auch erklärte, will der Kreis noch in diesem Jahr ein neues Modell für die Berechnung beziehungsweise Verteilung der Stunden entwickeln.