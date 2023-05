Land bestätigt den Status Bad Sooden-Allendorfs als Kurstadt für weitere zehn Jahre

Von: Christoph Cortis

Urkunde bestätigt Bad Sooden-Allendorf als Heilbad: bei der Übergabe (vorn, von links) Landrätin Nicole Rathgeber, Regierungspräsident Mark Weinmeister, Kurdirektor Jens Lüdecke und Bürgermeister Frank Hix; dahinter, zwischen Symbolfiguren der Stadt, der Vorsitzende des Brunnenfestausschusses, Tobias Klenke. © Chris Cortis

Regierungspräsident Mark Weinmeister hat Bad Sooden-Allendorf die Urkunde mit dem Prädikat Heilbad überreicht.

Bad Sooden-Allendorf – Nachdem es dieses Prädikat bereits seit 142 Jahren trägt, darf sich Bad Sooden-Allendorf auch in den nächsten zehn Jahren Heilbad nennen. Dazu erfülle die nordhessische Kurstadt weiterhin alle Voraussetzungen, so Regierungspräsident Mark Weinmeister, der am Pfingstmontag eine entsprechende Urkunde an Bürgermeister Frank Hix und Kurdirektor Jens Lüdecke überreichte.

Geschehen ist das im Rahmen eines Festaktes, an dem zum Ende des Brunnenfestes vor großer Kulisse auch Landrätin Nicole Rathgeber und der Landtagsabgeordnete Knut John teilnahmen.

Gut drei Jahre nach der Einleitung einer turnusmäßigen Überprüfung hatte sich der beim RP in Kassel angesiedelte hessische Fachausschuss für Kur-, Erholungs- und Tourismusorte im Herbst vergangenen Jahres dafür ausgesprochen, das Prädikat zu bestätigen. Dieser Empfehlung war Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir in diesem Frühjahr gefolgt. Laut Weinmeister war der Fachausschuss zu der Überzeugung gelangt, neben der landschaftlich reizvollen Lage und der mittelalterlichen Fachwerkbauweise habe die Kurstadt ihren Gästen „in allen Bereichen sehr viel zu bieten“. Gesundheit und Tourismus spielten dabei eine dominierende Rolle. Ausdrücklich sprach der Regierungspräsident auch das Brunnenfest an, das auf der Kippe gestanden hatte, als der alte Festausschuss nach Querelen mit der Stadt hingeschmissen hatte. Der Neustart mit neuen Köpfen habe bewiesen, wie stark verankert das mehr als 400 Jahre alte Fest in der Bevölkerung sei. Weinmeister: „In Bad Sooden-Allendorf weiß man sehr wohl, was man an dem Brunnenfest hat.“

Dasselbe habe auch er so empfunden, als er nach seiner Wahl zum neuen Vorsitzenden des Brunnenfestausschusses „viele Vorschusslorbeeren“ erhalten habe, sagte Tobias Klenke. Entgegen manchen Spötteleien sei es gelungen, für das Brunnenfest das Feuer neu zu entfachen. In den Dank an alle Mitstreiter schloss er insbesondere seine Frau Ella ein, die ihm für die neue Aufgabe den Rücken frei halte. Wie Pfarrer Dr. Daniel Bormuth während seiner Predigt im morgendlichen Festgottesdienst verband Bürgermeister Frank Hix die bestandene Feuertaufe des Festausschusses mit dem Appell, die Menschen in der Stadt mögen „wieder mehr zusammenrücken“. Ähnlich hatte sich auch Klenke geäußert, vor allem mit Blick auf zermürbenden, kommunalpolitischen Streit.

Landrätin Nicole Rathgeber bezeichnete Bad Sooden-Allendorf als einen „hervorragenden Gesundheitsstandort“ und machte es kurz: „Seien Sie stolz auf Ihre Stadt“, rief sie den Bürgern zu, „Ich bin es auch.“ Für die Musik, mit viel Beifall belohnt, sorgten der Spielmannszug der örtlichen Feuerwehr sowie der Fanfaren- und Musikzug Frankershausen. (zcc)