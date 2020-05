In Bad Sooden-Allendorf gehen Wünsche in die Luft

Ballonaktion der evangelischen Kirchengemeinden zu Himmelfahrt

+ © Chris Cortis Noch am Boden: Viele bunte Luftballons verteilte auch Soodens Pfarrer Dr. Daniel Bormuth auf dem Kirchplatz in Allendorf. © Chris Cortis

Himmelfahrt wurde am gleichnamigen Tag von den evangelischen Kirchengemeinden in Bad Sooden-Allendorf wörtlich genommen. Es gab erstmals eine Aktion, bei der Wünsche per Luftballons gen Himmel geschickt wurden.