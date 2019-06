Täter scheitern beim Versuch, Parkscheinautomaten aufzuhebeln

Gleich zweimal haben Unbekannte versucht, Parkscheinautomaten in Bad Sooden-Allendorf aufzubrechen.

Die Täter scheiterten in beiden Fällen, laut Polizei entstand an den Automaten allerdings ein Schaden in Höhe von 6000 Euro.

Zwischen Mittwoch, 19. Juni, 15 Uhr, und vergangenem Sonntag, 13.30 Uhr, war der Automat auf dem Parkplatz neben dem Kino an der Straße „Auf den Teichhöfen“ Ziel der Täter. Laut Polizeibericht versuchten sie, den Automaten vermutlich mit einem größeren Brecheisen aufzuhebeln, was jedoch misslang. Schaden: 1000 Euro.

Der zweite Versuch soll sich zwischen Sonntag, 13 Uhr, und Montag, 10 Uhr, am Automaten „Am Bahnhof“ ereignet haben. Hier wurde laut Polizei die Frontklappe aufgebrochen und mehrfach gegen den Automaten geschlagen, wodurch Solarpanel und Display zerstört wurden. An das Geld gelangten die Täter auch in diesem Fall nicht. Der Schaden beläuft sich auf 5000 Euro.

Hinweise: Polizei Bad Sooden-Allendorf, Tel. 05652/9279430.