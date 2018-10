Innerhalb von 15 Minuten: Auto angerempelt und geflüchtet

Bad Sooden-Allendorf. Vermutlich beim Rangieren hat ein Autofahrer am Kirchplatz ein anderes Fahrzeug gerempelt und ist dann geflüchtet

Nach Angaben der Polizei parkte ein 41-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf seinen VW Golf ordnungsgemäß am Freitag zwischen 12.55 und 13.10 Uhr vor der evangelischen Kirche in Bad Sooden-Allendorf. Vermutlich beim Versuch sein Fahrzeug zu wenden, kollidierte ein unbekannter Fahrzeugführer mit der Fahrerseite des VW Golfs und beschädigte diesen. Ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro Hinweise bei der Polizei in Eschwege unter Tel. 05651/9250

