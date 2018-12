Investitionen in Brücken: Bad Sooden-Allendorfer Doppelhaushalt für 2019 und 2020

Bad Sooden-Allendorf. Erstmals seit 20 Jahren wird ein Bad Sooden-Allendorfer Haushalt ein „leichtes Plus“ ausweisen – von 3019 Euro.

Für das Jahr 2020 könnte es sogar einen Überschuss von 232.512 Euro geben. Von einem besonderen Tag sprach Bad Sooden-Allendorfs Bürgermeister Frank Hix deshalb und war fast schon euphorisch.

Allerdings: Den Doppelhaushalt für 2019 und 2020 legte Hix im Entwurf vor, beschlossen ist er noch nicht. Und zudem würde der mit dem Land Hessen per Schutzschirmvertrag vereinbarte Ausgleich des Haushalts ein Jahr vor dem festgelegten Zeitziel 2020 nur durch die Anhebung der Grundsteuer B (für bebaute und unbebaute Grundstücke) um 100 Punkte auf 800 Prozent erreicht. Erst in diesem Jahr stieg die Grundsteuer B in Bad Sooden-Allendorf von 650 auf 700 Prozentpunkte.

Durch die Grundsteuer B mit 800 Prozent werden dem Haushaltsentwurf zufolge Einnahmen von jährlich 2,271 Millionen Euro veranschlagt, 310 000 Euro mehr als 2018. Bei den 800 Prozentpunkten handelt es sich um den Maximalsatz, der 2012 von der Stadtverordnetenversammlung als Obergrenze festgelegt worden war.

Die Grundsteuer A (für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft) soll in den nächsten Jahren bei 620 Prozent (Einnahmen von 90 000 Euro) und auch die Gewerbesteuer bei 400 Prozent bleiben (Einnahmen von gut 1,5 Millionen Euro). Dass der Magistrat erstmals einen Doppelhaushalt vorlegt, begründete Hix damit, dass Zeit und Geld gespart, Ressourcen in der Stadtverwaltung, im Magistrat und im Parlament geschont und der zweite Haushalt früher genehmigt würde.

Investitionen

Im Haushaltsplan sind für 2019 folgende Investitionen eingesetzt: Sanierung der Brücke „Im Forellental“ in Hilgershausen für 175 000 Euro sowie der Brücke „Franzrasen“ (128 000 Euro). Die Feuerwehr soll einen Einsatzleitwagen (Eigenanteil der Stadt 73 000 Euro) und ein Tragkraftspritzenfahrzeug (57 000 Euro) erhalten. Und für den Gehweg Wahlhauser Straße sind 2019 schon 25 000 Euro und 2020 weitere 20 000 Euro eingeplant.

2020 sollen 85 000 Euro in die Rathaussanierung gesteckt werden, 110 000 Euro in den Wegebau auf dem Friedhof Allendorf und 40 000 Euro in den Deich entlang der B 27 zwecks Hochwasserschutz gesteckt werden. Und für die Stadtentwicklung in den Kernbereichen sollen 2020 dann 120 000 Euro zur Verfügung stehen.

Außerdem werden für beide Jahre wieder jeweils 63 000 Euro Baukindergeld für das Baugebiet Wassergraben II vorgehalten. Das Zahlenwerk wird zunächst im Finanzausschuss beraten.

Grundsteuer B: Abgabe auf bebaubare Grundstücke und Gebäude

Die Grundsteuer B ist eine Abgabe, die auf bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude erhoben wird. Sie ist eine Gemeindesteuer, die Einnahmen fließen zu 100 Prozent in kommunale Haushalte. Berechnet wird sie durch ein kompliziertes Verfahren. Eine zentrale Rolle nimmt dabei der Einheitswert eines Grundstückes ein, bei dessen Ermittlung das Finanzamt beteiligt ist. Der Einheitswert wird fortgeschrieben auf Basis der Wertverhältnisse im Jahr 1935. Noch immer wird an einer Reform für die Grundsteuer gearbeitet.

Entsprechend schwierig ist auch, eine Aussage über die durchschnittliche Höhe der Grundsteuer B in Bad Sooden-Allendorf zu treffen. Vor sechs Jahren, als über die stufenweise Erhöhung bis maximal 800 Prozentpunkte im Parlament diskutiert wurde, war folgendes Beispiel genannt worden:

Der Besitzer eines „normalen“ Einfamilienhauses, der 2012 noch 225 Euro (bei einem Hebesatz von 330 Prozent) und 2013 bei einen Hebesatz von 380 Prozent dann 285 Euro an Grundsteuern zahlt, wird am Ende bei 800 Prozentpunkten mit 600 Euro pro Jahr zur Kasse gebeten – also 375 Euro (im Jahr) mehr als noch 2012.

Nicht unbedingt müssen nur die Hausbesitzer bluten, sondern auch die Mieter in Mehrfamilienhäusern. Die können über eine erhöhte Umlage herangezogen werden.