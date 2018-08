Kein Feuerwerk beim Erntefest in Bad Sooden-Allendorf

Einsatzkräfte in Warnwesten begleiten den Festumzug: Bürgermeister Frank Hix (von links) Pressesprecherin Franziska Wehr, Stefan Heuckeroth-Hartmann und Stefan Lauer demonstrieren die Westen.

Bad Sooden-Allendorf. Zum Finale des 160. Erntedank- und Heimatfestes wird es am Dienstag kein Feuerwerk geben.

Es ist nach Jahrzehnten das erste Mal, dass die Besucher auf das Spektakel verzichten müssen. Der Lichtzauber am Himmel über der Kurstadt wurde auf Weisung des Regierungspräsidiums in Kassel aus Sicherheitsgründen abgesagt, gab der Vorsitzende des Erntefestausschusses, Stefan Lauer, jetzt auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz bekannt. Auch Teelichter am Boden und Lampions im Bereich des Stadtgrabens sind wegen der Brandgefahr tabu.

Anders verhält es sich mit der Illumination von Klein-Venedig, wie der Fischerstad genannt wird. Die findet ebenso statt wie der Fackelzug durch die Innenstadt, der Große Zapfenstreich im Stadtgraben an der Werra und auf der anderen Seite des Flusses die Wasserspiele der Feuerwehr.

Statt einer Laser-Show, die als Ersatz für das Feuerwerk ins Auge gefasst worden war, kündigte Lauer eine farbige LED-Beleuchtung der Stadtmauer an.

Auch mit anderen hohen Sicherheitsauflagen bekommt es das Erntefest zu tun. Nachdem es zuletzt bei Unfällen in Mühlhausen und Bebra einen Toten und einen Schwerverletzten gegeben hatte, als Besucher der Festumzüge buchstäblich unter die Räder gekommen waren, wurde amtlich verfügt, dass jeweils zwei Sicherheitskräfte mit Warnwesten jedes einzelne Fahrzeug im Festumzug begleiten müssen.

Bei – angenommen – 50 Fahrzeugen bedeutet das, dass der Erntefestausschuss 100 Einsatzkräfte abstellen müsste, wozu er personell aber nicht in der Lage sei, wie Lauer sagte. Deshalb seien alle mit Fahrzeugen teilnehmenden Gruppen angeschrieben worden, jeweils selbst für das nötige Personal zu sorgen, das vorab von Stefan Heuckeroth-Hartmann, Privatdozent für Sicherheitsleistungen beim TÜV, eine schriftliche Betriebsanweisung erhält.

Ferner habe der Festausschuss dafür zu sorgen, dass im und außerhalb des Festzeltes jederzeit die Rettungswege freigehalten würden. Erstmals muss der Wirt des Festzeltes ein Notstromaggregat parat halten, um bei Stromausfall die Notausgänge beleuchten zu können.

Mit dem Wehrführer der örtlichen Feuerwehr sei zudem vereinbart worden, dass sich Mitglieder des Festausschusses und der Vereinigung der Ehemaligen Erntekranzträger zu Brandschutzhelfern ausbilden lassen.