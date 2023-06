Die Mieter zweier Mehrfamilienhäuser an der Lindenallee in Sooden sind sauer

Kein Wasser, kein Gas, kein Geld

+ © Stefan Forbert Nicht nur diese Mieterinnen der Häuser Lindenallee 15 und 17 in Bad Sooden-Allendorf sind verärgert über ihren Vermieter: Birgit Sennhenn (von links), Kerstin Faßhauer, Sigrid Weber und Christiane Dietrich. © Stefan Forbert

Die Mieter zweier Mehrfamilienhäuser in Bad Sooden-Allendorf hatten zehn Tage kein Gas.

Bad Sooden-Allendorf – Ein paar Stunden hatten sie kein Wasser und zehn Tage lang kein Gas zum Heizen und für Warmwasser. Die Mieter der beiden Mehrfamilienhäuser Lindenallee 15 und 17 in Sooden sind gefrustet und sauer auf ihren Vermieter. Und nicht nur das: Einigen wird das Leben richtig schwer gemacht – Abhilfe ist aber nicht in Sicht. Nicht alle sind gesundheitlich top fit. Eine ältere Mieterin ist pflegebedürftig. Zwei Familien haben kleine Kinder.

Eine der Familien erhitzt für ihre kleine Tochter das Wasser zum Baden seit Monaten mit einem Wasserkocher, die Eltern duschen seit Anfang November – bis heute – zwangsläufig kalt.

Das haben alle Mieter kurz vor Pfingsten auch gemusst. Denn da hatten die örtlichen Stadtwerke den Hahn zugedreht, weil sie mittlerweile seit mehr als einem halben Jahr kein Geld mehr vom Hauseigentümer erhalten hatten.

Zum Glück war, als letzte Hoffnung sozusagen, Bad Sooden-Allendorfs Bürgermeister Frank Hix von dieser Zeitung eingeschaltet worden in der Hoffnung, bei den Stadtwerken doch möglich zu machen, dass wieder Gas strömt. Ganz einfach sei das nicht gewesen, sagt der Rathaus-Chef. Erst habe noch kurzfristig ein zertifizierter Installateur gefunden werden müssen, der zusammen mit einem EAM-Mitarbeiter und einem Schornsteinfeger den Gasanschluss wieder freischalten konnte.

Auch Hix spricht bezüglich des Umgangs mit den Mietern von einem „absoluten Unding“.

Zumal die Mieter, wie sie alle bestätigen, ihre Vorauszahlungen für Wasser- und Energieversorgung pünktlich jeden Monat an den Vermieter überweisen. Doch der leitete das Geld an die Stadtwerke offensichtlich nicht weiter. Und Mahnungen und Sperrandrohungen seitens der Stadtwerke hat er ignoriert.

Die Alternative, um das Problem mit den Stadtwerken zu vermeiden, wäre eine Direktzahlung der Mieter an den Energieversorger. „Schön wäre, Gas und Wasser selbst zahlen zu können“, sagt beispielsweise Christiane Dietrich, die seit 2009 dort wohnt. Dem muss der Vermieter aber zustimmen. Auf diesen Vorschlag habe der aber noch nicht reagiert.

Auch an der Bereitschaft, eklatante Mängel durch Reparaturen zu beseitigen, mangelt es bei ihm offenbar. In ihrer und einer weiteren Wohnung, versichert Mieterin Kerstin Faßhauer, hakte es an ausreichendem Wasserdruck – und heiß genug wurde das Wasser auch nicht. Sie war mehr als vier Monaten um den Austausch eines offensichtlich defekten Gerätes bemüht.

Eine andere Mieterin drängt seit zwei Jahren auf ihre Auslagen für eine Renovierung, verursacht durch einen Wasserschaden in ihrer Wohnung, die die Versicherung zwar übernommen, das Geld aber an den Vermieter überwiesen hat. Durch Sanierungs- und Renovierungsarbeiten seitens des Vermieters in der darüber gelegenen Wohnung übrigens trat bei der Mieterin Ende 2022 erneut ein Wasserschaden auf. Bis heute wartet sie auf dessen Behebung durch den Vermieter.

Ähnlicher Ärger für eine ältere, stark pflegebedürftige Mieterin wegen eines Wasserschadens, hervorgerufen durch eine verstopfte Toilette. Ihr Sohn musste eine Fachfirma beauftragen. Denn auch da habe der Vermieter beziehungsweise die Hausverwaltung nicht reagiert.

Sigrid Weber, die seit 2019 an der Lindenallee wohnt, und ebenfalls wegen Mängeln sauer ist, hat den Vermieter dann doch mal ans Telefon gekriegt. Auf ihren Hinweis auf Mietminderung habe er ihr gleich gedroht, dann würde sie ihn „von einer ganz anderen Seite kennenlernen“. Wenn ein Vermieter „einen so behandelt“, entrüstet sich Nachbarin Karin Klingebiel, „hat man keine Worte dafür“.

Außerdem sollen ehemalige Mieter bis heute auf die Rückzahlung der Kaution warten, bislang habe noch niemand sie wieder bekommen, berichten einige Mieter. Die würden „generell nicht zurückgezahlt“. Bei manchem ist mittlerweile die Vermutung gereift, dass der Vermieter in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Eine Anfrage an die zuständige Staatsanwaltschaft in Fulda, ob gegen den Eigentümer womöglich wegen Insolvenzverschleppung ermittelt werde, wollte die Ermittlungsbehörde mit Hinweis auf Persönlichkeitsschutz grundsätzlich nicht beantworten.

Nun fürchten die Mieter nicht nur, dass ihre Kaution von jeweils 1500 Euro verloren ist, sondern es wieder zum Abstellen von Wasser und Gas kommt. Denn ob die Rechnungen der Stadtwerke künftig bezahlt werden, wissen sie nicht. Dann müssten sie im Winter wieder im Kalten sitzen. Einen Rechtsanwalt und den Mieterschutzbund haben sie schon eingeschaltet.

Und was sagt der Eigentümer, der Bebraer Multi-Unternehmer Zeki Celik, der vor mehr als drei Jahren nicht nur diese beiden Mietshäuser in Bad Sooden-Allendorf von der Wohnstadt gekauft hat, zu all dem? Er reagierte bislang auf keinen Versuch der Kontaktaufnahme durch diese Zeitung.

Das ist offenbar üblich bei ihm, wie auch eine Mieterin sagt: „Auf Rückmeldung seitens des Vermieters wartet man vergeblich.“ (sff)