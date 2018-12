Kohlenstraße: Wichtige Verbindung am Meißner bleibt gesperrt

Die Kohlenstraße und damit die Verbindung von Kammerbach in Richtung Hoher Meißner, Frankenhain und Frankershausen bleibt mindestens weitere vier Monate gesperrt – wenn nicht noch länger.

Bis Ostern 2019 werde die Baustelle nicht abgeschlossen werden können, sagen die Vertreter von Hessen Mobil, der Regionale Bevollmächtigte Osthessen Peter Wöbbeking und Fachbereichsleiter Mathias Walter vom Baudezernat in Eschwege.

Die geplante Sanierung der Landesstraße am südlichen Ortsausgang des Bad Sooden-Allendorfer Stadtteils, wo ein Erdfall überbrückt werden sollte, war Anfang Juli gestoppt worden, als sich Teile einer großen Scheune neben der Baustelle senkten und das Tor sich nicht mehr öffnen ließ. Weil das Gebäude einzustürzen oder umzukippen droht, darf es nicht mehr betreten werden.

Nach mehreren Gutachten und Untersuchungen soll die Scheune jetzt zum großen Teil abgebaut werden. Da sie unter Denkmalschutz steht, musste dies erst genehmigt werden. Seit Ende November nun ist grünes Licht für den Abbau gegeben, mittlerweile wurde außen schon ein Gerüst angebracht, damit schon in den nächsten Tagen das Dach abgedeckt werden kann.

Ab Mitte Januar soll dann das Fachwerk herausgenommen werden und eine Woche später die Baugrube in der Straße wieder mit Erde gefüllt werden. Derzeit wird die Scheune notabgestützt, wozu die stählernen Bauwände in der Straße genutzt werden. So hängt „eins am anderen“, sagen Wöbbeking und Walter.

Die aufgrund der geotechnischen Untersuchungen des Straßenuntergrundes vermuteten, bis zu zehn Meter in die Tiefe gehenden Hohlräume haben sich inzwischen als lediglich mangelhaft tragfähiges Gesteinsmaterial durch Erdsenkungen aus ausgespülten Schichten herausgestellt. Deshalb muss das „Loch“ auch nicht, wie ursprünglich angedacht war, mit einer Stahl- oder Betonplatte überdeckt werden. Stattdessen wird die dreieinhalb Meter tiefe, vier Meter breite und 13 Meter lange Grube in der Straße lagenweise mit Geotextilmatten „wie eine Art Stützmatratze“ wieder aufgefüllt.

Bis dann auch die Asphaltdecke aufgetragen ist, rechnet Hessen Mobil mindestens mit Ende April – je nachdem, wie der Winter auch die Arbeiten zulässt.