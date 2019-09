Kommt es zu einem Dreikampf ums Bad Sooden-Allendorfer Rathaus?

Bürgermeister-Direktwahl am 6. September 2020

+ © Chris Cortis Will für eine dritte Amtsperiode antreten: Frank Hix (CDU), seit elf Jahren Bürgermeister von Bad Sooden-Allendorf. © Chris Cortis

Bad Sooden-Allendorf – Es ist noch eine Weile hin, bis nach dem jüngsten Beschluss des Stadtparlaments am 6. September 2020 der Bürgermeister in Bad Sooden-Allendorf in einer Direktwahl neu bestimmt wird. Und das könnte durchaus spannend werden: