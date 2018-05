Kurpark in Bad Sooden-Allendorf erstrahlte beim Brunnenfest 

Kleines Licht, große Wirkung: Regina Kreimeyer vom Festausschuss zündete am Sonntagabend im Kurpark von Bad Sooden-Allendorf Kerzen an. Ihr Enkel Castiel (3 Jahre) half ihr dabei, sein Bruder Theo (18 Monate) schaute gespannt zu.

Bad Sooden-Allendorf. Im Glanz von 8000 Lichtern erstrahlte der Stadtteil Sooden am Sonntagabend beim Brunnenfest.

Pünktlich mit dem Glockenläuten der Marienkirche um 21 Uhr wurden die vielen Kerzen im Kurpark angezündet und tauchten Park und Stadt in ein romantisches Licht. Bereits am frühen Abend hatten mehr als 30 Helfer damit begonnen, die Teelichte aufzubauen, sie strahlenförmig im Gras anzuordnen, Lampions und Laternen aufzuhängen und Kerzen in bunten Papierhaltern aufzustellen.

„Unsere größte Angst jedes Jahr ist, dass es anfängt zu regnen“, so Theodor Horchelhahn, Vorsitzender des Festausschusses. Auch Wind sei ein Problem, meistens habe man aber in den vergangenen 32 Jahren Glück gehabt. So auch am Sonntag: Zwar wehte eine leichte Brise in den frühen Abendstunden über den Kurpark und ließ die Lampions ordentlich wackeln.

Pünktlich mit dem Anzünden der Kerzen flachte der Wind aber ab und Bad Sooden im Lichterglanz stand nichts mehr im Wege. In nur 30 Minuten waren alle 8000 Lichter entzündet und verbreiteten eine ganz besondere Stimmung. Musikalisch begleitet wurde der Abend vom Musik- und Fanfarenzug Frankershausen, der mit über 60 Mitgliedern nach Bad Sooden-Allendorf gekommen war.

Gegen Mitternacht hatte der Zauber dann ein Ende, denn noch in der Nacht musste alles wieder abgebaut werden. „8000 Lichter, Laternen und Lampions haben einen ganz schönen Wert“, sagt Horchelhahn. Weil es ja jederzeit zu regnen beginnen kann, könne man die Lampions nachts nicht stehen lassen.