Landtagskandidat Dirk Landau (CDU): „Einzelhandel ist nicht tot“

Bad Sooden-Allendorf. Dirk Landau, CDU-Landtagskandidat für den Wahlkreis 9 im Werra-Meißner-Kreis, hat eine enge Bindung sowohl zu seiner Heimatstadt Bad Sooden-Allendorf.

„Sie wissen schon, dass wir jetzt 60 Stufen vor uns haben?“, fragt Dirk Landau, vor der St.-Crucis-Kirche in Bad Sooden-Allendorf stehend. Es geht nämlich hinauf auf den Kirchturm – diesen Ort hat er sich ausgesucht für das Gespräch. Beim Aufstieg, den Landau leichtfüßig und offenbar ohne Anstrengung meistert, hört man die Turmfalken rufen. Oben angekommen, bietet sich ein Blick über die ganze Stadt. „Ich habe einen engen Bezug zu der Kirche. Hier wurde ich getauft und konfirmiert“, erzählt Landau.

Der 54-Jährige tritt für die CDU im Wahlkreis 9 bei derLandtagswahl an. Bis dahin stehen noch viele Termine an. Auf dem Kirchturm, über die Stadt blickend, wirkt Landau allerdings alles andere als gestresst. Mit ruhiger Stimme erzählt er: „Von hier oben sieht man auch die Gärten und Hinterhöfe der Häuser. Früher wurden da Hühner und Schweine gehalten.“

Doch auch der Leerstand in der Stadt sei von einem Aussichtspunkt wie diesem erkennbar. Er findet, die Innenstädte müssten neu belebt werden. „Der Einzelhandel ist nicht tot, er hat einige Chancen“, meint der Landtagsabgeordnete. Es müssten nur die richtigen Bedingungen geschaffen werden. Auch die Gastronomie erachtet er als wichtigen Faktor: „So kriegen wir wieder Leben in die Stadt.“

Landau sagt, er sei froh, dass seine Tochter hier aufwachse. Er schätze die Lebensqualität in Bad Sooden-Allendorf. Seit 14 Jahren ist er nun im Hessischen Landtag. „Die Familie muss oft auf mich verzichten“, gibt er zu. „Was ich an dem Beruf aber liebe, ist, dass es keine festen Strukturen gibt.“ Das betreffe zum einen die Aufgaben, zum anderen aber auch die Zeiten. So habe er manchmal die Möglichkeit, seine Tochter in den Kindergarten zu bringen oder nachmittags mit ihr ins Schwimmbad zu gehen.

Laufen und Wandern kann Landau aufgrund einer Sportverletzung nicht mehr so intensiv wie früher. Sein neues Hobby sei die Vinothek, die er im Stadtkern von Allendorf betreibt. Zudem stehe ein Umzug an: Es geht für ihn und seine Familie vom Stadtrand ins Zentrum, in eine größere Wohnung mit rund 150 Quadratmetern. Müsste er je aus Bad Sooden-Allendorf wegziehen, würde ihm das sehr schwerfallen, sagt Landau. „Und die Familie muss einverstanden sein, das ist das Wichtigste.“

Dass sein Immunitätsverlust die Wähler in ihrer Entscheidung am 28. Oktober beeinflusst, kann sich Landau schon vorstellen. Seine Immunität wurde im August aufgehoben, weil ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Kassel wegen des Verdachts der Verleumdung gegen ihn läuft (wir berichteten). In Bad Sooden-Allendorf sei vielen der Sachverhalt bekannt, aber andernorts könne es vielleicht zu Missverständnissen kommen. Der Immunitätsverlust heiße lediglich, dass er zu der Sache befragt werde. Das habe keinerlei Auswirkungen auf seine politische Funktion. Deshalb ist und bleibt er Direktkandidat – und will erneut in den Landtag einziehen.

Dirk Landau (54) wurde 1964 in Eschwege geboren und wuchs in Bad Sooden-Allendorf auf. Er machte eine Ausbildung zum Augenoptiker in Hamburg und kehrte in den 1990er-Jahren in seine Heimatstadt zurück.

Von 1993 bis 2007 engagierte er sich als Stadtverordneter in Bad Sooden-Allendorf, gehört seit 2001 dem Kreistag an und war von 2003 bis 2008 als Nachrücker von Uwe Brückmann erstmals und dann mit Direktmandat wieder seit 2009 Mitglied des Hessischen Landtags. Kreisvorsitzender der CDU Werra-Meißner war Landau von 2006 bis 2012. Er ist verheiratet und hat eine Tochter.