Letzte Ausgabe der Kunstausstellung LaWerra: Aus für Kreatives aus Frauenhand

Zum Mekka von Kunstliebhabern wurden am Sonntag einmal mehr das Kultur- und Kongresszentrum und der angrenzende Kurpark in Bad Sooden-Allendorf. Es war das vorerst letzte Mal.

Mit der Ausstellung LaWerra zeigten dort 32 Frauen überwiegend aus der Region einen eindrucksvollen Querschnitt ihres künstlerischen Schaffens.

Deutlich mehr als 2000 Besucher bestaunten die Kreationen aus Frauenhand oder zückten, dem Reiz des Angebots erliegend, ihren Geldbeutel, um das eine oder andere Exponat mit nach Hause zu nehmen.

Soweit die gute Nachricht. Die traurige: Mit der neunten Auflage in zwölf Jahren verabschiedete sich LaWerra von der Öffentlichkeit. „Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören“, waren sich die Avantgardistinnen Barbara Schwede-Latz (Kleinvach), Ute Gilles (Oberrieden) und Anja Tatli (Ermschwerd) einig. Vielleicht, so ihre zaghafte Ermunterung, fänden sich ja andere Menschen, welche das lieb gewonnene Event in dieser oder ähnlicher Form fortführten.

Zu sehen waren beim Finale unter anderem formschöne Keramikwaren, Schmuck in allen Variationen, Goldschmiedearbeiten, handgeblasene Gläser, Gemälde in Acryl oder Aquarell, künstlerische Fotografien, Skulpturen aus Holz oder Metall, Papier- und Textildesign und vieles mehr. Von vornherein die rote Karte gezeigt hatten die Frauen jedweden industriell erzeugten Massenprodukten. Mit anderen Worten: Jedes Exponat ein Unikat.

Welche Strahlkraft die eigentlich regionale Kunstausstellung hat, wird deutlich an der jetzt schon zweiten Teilnahme von Ildikó Bartalus. Die junge Künstlerin, die fantasievolle Porzellanleuchten zeigte, ist in der ungarischen Hauptstadt Budapest zu Hause.

Gesondert präsentiert wurde ein Dutzend von Beiträgen, welche die Besucher per Stimmzettel bewerten konnten. Thema des Wettbewerbs analog zum Namen der Ausstellung: die Werra.

Aufgelockert wurde die siebenstündige Veranstaltung durch musikalische und kabarettistische Einlagen von Romy Hildebrand, die 15 Jahre lang in Dresden Theater gespielt hat und im Städtchen Waren an der Müritz lebt.

2007 hatte LaWerra seine Premiere auf dem idyllischen Rittergut in Kleinvach und zog vor vier Jahren wegen der ständig steigenden Zahl von Ausstellerinnen und Besuchern ins Soodener Kultur- und Kongresszentrum um, wo die Stadt die Räumlichkeiten mietfrei zur Verfügung stellte.