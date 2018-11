"Nachschub" aus China für Bad Sooden-Allendorfs Diploma

Bad Sooden-Allendorf. Einen kräftigen „Nachschub“ an Studierenden aus China hat die bundesweit agierende Diploma-Hochschule erhalten, die ihren Hauptsitz in Bad Sooden-Allendorf hat.

Im Hochzeitshaus in Allendorf bereitete am Dienstag die Stadt 140 jungen Frauen und Männern aus dem Reich der Mitte einen herzlichen Empfang.

Bis zu drei Jahre wird die nordhessische Kurstadt zweite Heimat für die überwiegend männlichen Studenten sein, die in verschiedenen Fachbereichen bereits sechs Semester in ihrem Heimatland hinter sich haben, außerdem einen dreimonatigen Intensiv-Sprachkurs. In der Mehrzahl haben sich die jungen Leute für den Fachbereich Mechatronik entschieden und die Bundesrepublik für ihr Auslandsstudium gewählt, weil, wie Dolmetscherin Li Wang erläuterte, deutsche Technik in Maschinen- und Fahrzeugbau „einen sehr guten Ruf“ genieße und „weltweit führend“ sei. Betriebswirtschaftslehre, Tourismus und Medienmanagement seien weitere beliebte Studiengänge.

Seit 2013 arbeitet die private Diploma mit inzwischen zehn hauptsächlich technischen Hochschulen in China zusammen und hat bis jetzt rund 800 Präsenzstudenten aus Fernost aufgenommen. Alle 140 Neuankömmlinge hätten in Privatquartiere vermittelt werden können, freute sich Wang, davon 20 in fünf Wohnungen in der früheren Polstermöbelfabrik Schrot, in der noch weitere Wohnungen hergerichtet würden. Zum Empfang durch Bürgermeister Frank Hix und seinen Stellvertreter Günter Leis waren auch die Badestädter Symbolfiguren Frau Holle (Petra Jathe) und der Salzträger (Uwe Friederich) gekommen, der selbst junge Chinesinnen bei sich aufgenommen hat. Das Quartett bewirtete die Gäste und deckte sie mit umfangreichem Prospektmaterial ein.