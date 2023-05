Neuer Vorstand mit frischen Ideen zum Brunnenfest in Sooden

Von: Christoph Cortis

Neue Köpfe und neue Ideen: der Vorstand des Brunnenfestausschusses mit (von links) Vorsitzendem Tobias Klenke, Ida Schröder (2. Vorsitzende), Platzwart Karsten Schrot, Kassiererin Petra Jathe, Schriftführer Andy Granzow-Blaufuß, Musikwart Denny Kohlstedt, stellv. Platzwart Andreas Henning und 2. Musikwartin Lea Kohlstedt. © Chris Cortis

Bad Sooden-Allendorf – Stand vor Jahresfrist noch die Befürchtung im Raum, das Brunnenfest in Sooden könne wegen Querelen den Bach, respektive die Werra, heruntergehen, geht der Festausschuss jetzt mit neuen Köpfen an der Spitze in die Vollen. Zu Pfingsten, exakt von Freitag, 26., bis Montag, 29. Mai, treffen sich Tradition und Moderne, kündigte der Vorsitzende Tobias Klenke bei der Vorstellung des Programms frische Ideen an.

Dazu gehört zum Auftakt eine „Silent Disco“, sprich: eine Tanzveranstaltung im Kurpark, bei der den Teilnehmern die Musik per Kopfhörer auf die Ohren gespielt wird, um eine Ruhestörung zu vermeiden. Neu sind auch Mitmachspiele für Kinder, die dem Nuckel-Alter entwachsen sind und einen Baum mit ihrem Schnuller schmücken können.

Ins Programm aufgenommen wurde ferner eine Besichtigung der Brunnenkammer, in der die Solequellen sprudeln. Beim Kinderkino im Kurtheater dreht sich alles um das Thema Salz. Erstmals zum Brunnenfest treten die Big Band der Musikschule Werra-Meißner und der ukrainische Chor Kalyna auf.

Michael Holderbusch (Baunatal), Drittplatzierter beim TV-Casting Supertalent, ist zusammen mit „The Clefs“, Band der Rhenanus-Schule, zu hören. Bekanntes Fernseh-Gesicht ist außerdem der Wildecker Herzbube Wolfgang Gleim (68), der mit „Herzilein“ vermutlich am ehesten die ältere Generation ansprechen dürfte.

Soviel zu den neuen Ideen. Ansonsten bewegen sich die Feierlichkeiten im üblichen Rahmen und konzentrieren sich bewusst auf den Kurpark-Bereich, um die dort ansässige Gastronomie mit einzubeziehen. Deshalb auch wird der Pfingstbaum nicht mehr abseits am Gradierwerk aufgestellt, sondern hat seinen Standort, wie früher schon, wieder am Wendischen Markt.

Einmal mehr ein Höhepunkt sein wird am Pfingstsonntag das Salzsieden wie zu alten Zeiten, dargeboten vom örtlichen Heimatkundeverein. Publikumsmagnet am selben Abend ist die festliche Illumination des Kurparks mit bis zu 3000 Kerzen und Lampions.

Tags drauf beherrschen am Vormittag Platzkonzert, die Übergabe von Sole und Salz, gemeinsamer Kirchgang, Festumzug und Festakt das Programm.

Offiziell eröffnet wird das Fest am Samstag, 27. Mai, durch Festausschuss-Vorsitzenden Tobias Klenke und Bürgermeister Frank Hix unter Mitwirkung des Musikzuges Eltmannshausen.

Als Motiv der Festplakette, die für fünf Euro zu haben ist, wurde diesmal das Feuerwehrgerätehaus in Sooden gewählt, das seit 70 Jahren besteht. Zugleich ist das ein Dankeschön an die Kameradinnen und Kameraden, die seit Jahrzehnten mit Mannschaft und Gerät das Fest unterstützen.

Einst von Pfarrer Johannes Rhenanus (1528 - 1589) ins Leben gerufen, gehört das Brunnenfest mit deutlich über 400 Jahren zu den ältesten Heimatfesten in Hessen. Es wird alljährlich zu Pfingsten gefeiert und ist ein Dank für Sole und Salz als Lebensgrundlage der Kurstadt.

Zur Vorbereitung der Kurpark-Beleuchtung sucht der Festausschuss noch freiwillige Helferinnen und Helfer, die sich bei Tobias Klenke (Tel. 01 52/ 53 55 12 29) melden können. Außerdem möchte der Festausschuss ein „Maibaum-Team“ zusammenstellen, das sich regelmäßig um die Errichtung des Pfingstbaums kümmert.

Das Programm im Einzelnen: bad-sooden-allendorf.de oder auf Facebook oder Instagram