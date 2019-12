Orferode will nächstes Jahr Jubiläum feiern

Seit 47 Jahren Stadtteil von Bad Sooden-Allendorf, rüstet sich das Meißnervorland-Dorf Orferode für sein Ortsjubiläum im nächsten Jahr.

In seiner jüngsten Sitzung hat der Ortsbeirat erste Pflöcke eingeschlagen. So soll die Jubiläumsfeier, abgekoppelt von der Kirmes, am 21. März im Dorfgemeinschaftshaus stattfinden, wozu die Werrataler Blasmusik als Festkapelle gewonnen werden konnte.

Nach einer geschichtlichen Kurzfassung der ersten 800 Jahre sollen mit Blick auf die Neubürger der 300-Seelen-Kommune die vergangenen 25 Jahre in besonderer Weise betrachtet werden. Geplant ist außerdem, dass sich alle örtlichen Vereine – Landfrauen, Sportverein, Winzervereinigung, Gesangverein, Automobil-Sportgemeinschaft und Feuerwehr – mit ihren Aktivitäten vorstellen. Einzelheiten sollen bei einem Treffen festgelegt werden.

Teilnahme an Wettbewerb noch nicht sicher

Noch offen ist, ob sich Orferode im nächsten Jahr am Kreisentscheid im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ beteiligen wird. Zuletzt hatte Orferode auf Kreisebene gewonnen, war in Hessen zweiter Sieger geworden und hatte auf Bundesebene mit dem dritten Platz Bronze geholt.

Möglicherweise, deutete sich in der Sitzung an, werde man eine schöpferische Pause einlegen, um, wie es Schriftführerin Birgit Ernst ausdrückte, „Zukunftsvisionen zu entwickeln“.

Ortsbeirat setzte sich zudem mit Renaturierung auseinander

Der Ortsbeirat befasste sich außerdem mit der geplanten Renaturierung des Dohlsbachs auf einer Länge von rund einem Kilometer und hörte dazu einen Vortrag des vor drei Jahren nach Orferode zugezogenen Ehepaares Bombach, das sich mit der Wasserqualität auseinandersetzte.

Statt Grundstücke zu verkaufen, riet es den Eigentümern, die geplanten Maßnahmen lediglich zu dulden, um weiterhin Zugriff zu haben auf das gesundheitlich wertvolle Tiefenwasser, von dem der Dohlsbach gespeist werde.