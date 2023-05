Polnische Schulklasse war eine Woche zu Gast an der Rhenanus-Schule

Von: Christoph Cortis

Gastgeber und Gäste vereint: Michaela Deutschmann-Weise (von links) und Direktorin Dr. Anne Brenner sowie Isabela Micek (Zweite von rechts) im Kreis der Schülerinnen und Schüler, die im Hintergrund von Albert Sonnabend um Haupteslänge überragt werden. © Chris Cortis

Ihre Freundschaft aufgefrischt haben die Badestädter Rhenanus- und die Sekundarschule aus der polnischen Partnerstadt Krynica-Zdrój.

Bad Sooden-Allendorf – Unter der Leitung von Isabela Micek hielten sich jetzt zwölf Jungen und Mädchen aus dem östlichen Nachbarland zu einem einwöchigen Besuch in der nordhessischen Kurstadt auf und erlebten, „was keine Schule bieten kann“, wie es für den Gastgeber die stellvertretende Schulleiterin Michaela Deutschmann-Weise formulierte.

In der Tat wartete auf die 15- und 16-jährigen Jungen und Mädchen ein höchst abwechslungsreiches Programm mit Kanu-Fahrten auf der Werra, einem Picknick, einer Stadtrallye und einer Übernachtung in der Jugendherberge in Eschwege.

Mit Albert Sonnabend, ihrem Betreuer vor Ort, erfuhren die jungen Leute im Grenzmuseum Schifflersgrund fast alles über die Teilung und Wiedervereinigung Deutschlands. Ein nachhaltiges Erlebnis war außerdem der Besuch des Naturkundemuseums in Kassel, das eine Zeitreise bietet zu ehemaligen Wüsten, Meeresgründen und Eiszeitsteppen mit ihren Sauriern, Haien und Mammuts, zugleich tiefe Einblicke in die heutige Tierwelt gibt. Nicht fehlen durfte auch ein Besuch des Salzmuseums in Sooden, in dem Sole und Salz als wirtschaftliche Grundlage der Kurstadt anschaulich erläutert werden. Einen Tag vor der Abreise in die knapp 1000 Kilometer entfernte Heimat im Süden Polens bescheinigte Deutschmann-Weise den jungen Gästen Mut, auf fremde Menschen zugegangen zu sein, deren Sprache sie nicht sprechen. Ihr Wunsch: „Bleibt so offen und kontaktfreudig.“

Im Beisein der neuen Direktorin Dr. Anne Brenner richtete sie einen „großen Dank“ an die Lehrkräfte, die neben viel Zeit auch viel Freude in die Vorbereitung des Schüleraustauschs gesteckt hätten, den ersten nach dreijähriger, coronabedingter Unterbrechung.

Isabela Micek, in Krynica-Zdrój Vorsitzende des Partnerschaftsvereins, brachte ihre Freude zum Ausdruck über die Wiederbelebung einer „tollen Tradition“. Die Menschen in Bad Sooden-Allendorf, freute sie sich, stünden mit ganzem Herzen hinter der Partnerschaft beider Städte: „Für uns ein schönes Geschenk.“ Noch in diesem Jahr werden Rhenanus-Schülerinnen und -schüler zu einem Gegenbesuch in Polen erwartet und dann ebenfalls, wie umgekehrt, in Familien untergebracht. (zcc)