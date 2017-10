Die Prinzen traten in Bad Sooden-Allendorfs St. Crucis auf

Bad Sooden-Allendorf. Es war ein triumphaler (n)ostalgischer Abend in der überfüllten Crucis-Kirche in Bad Sooden-Allendorf. Denn für den Montagabend hatten sich „Die Prinzen“ angesagt.

Und aus allen Himmelsrichtungen waren die Menschen nach Allendorf gekommen, um live dabei zu sein – und sie wurden nicht enttäuscht: Weder das neugierige, erwartungsvolle Publikum noch die vielen bedingungslosen Fans, die die Texte der Songs auswendig kannten und sie auch mitsangen.

Ein riesiges, erfrischendes Popspektakel, mit den dazugehörigen Schreien der Begeisterung. Die Prinzen sind nicht mehr die Jüngsten (so um die 50 herum) aber sie strahlen so viel Kraft und Freude aus, wie Anfang der 90er-Jahre, als sie sich anschickten, die wiedervereinte Republik im Sturm zu erobern – mit solchen Megahits wie „Ich wär so gerne Millionär“ oder „Alles geklaut“, die nach mehr als 25 Jahren immer noch so frisch wirken wie in der Aufbruchszeit nach der Wiedervereinigung.

Schon nach dem ersten Lied, eine Art Choral, wunderschön a cappella gesungen von den ehemaligen Mitgliedern des Thomaner und des Kreuz Chors der Stadt Leipzig, war ein stürmischer Applaus ausgebrochen, und die Begeisterung hielt die ganzen zwei Stunden (ohne Pause) ihres Auftritts an.

Sebastian Krumbiegel und Tobias Künzel als Vormänner und Wolfgang Lenk, Jens Sembdner und Henri Schmidt als mitsingende, mitspielende Prinzen schmissen eine mitreißende Show, zusammen mit dem Drummer Alexander Zieme (mit seinen 40 Plus Jahren der Benjamin der Gruppe) und Mathias Dietrich am Bass.

Alle verausgabten sich auf dem Chorraum, der als improvisierte Bühne diente, und alle beglückten das Publikum mit den vielen Songs aus ihrem riesigen Repertoire. „Der Mann im Mond“ war genauso zu hören wie der frühe Hit „Gabi und Klaus“ und das spätere „Deutschland“ mit dem ironischen Text „Wir sind bescheiden, wir haben Geld“. Es wurde immer mit Instrumentalbegleitung gesungen, wobei Wolfgang Lenk mit der Gitarre besonders glänzte. Und mit den humorvollen Kommentaren von Sebastian und Tobias wurde das Publikum oft zum Schmunzeln und Lachen gebracht.

„Ich wär so gerne Millionär“ hatten sie Anfang der 90er gesungen und „deswegen werde ich lieber Popstar und schwimme in viel Geld“. Ob der Traum Wirklichkeit geworden ist? Es wäre ihnen zu wünschen, den Freudebringenden.