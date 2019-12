Rädlein-Weg in Bad Sooden-Allendorf: Umbenennung frühestens 2020

Soll umbenannt werden: Der Johannes-Rädlein-Weg in Bad Sooden-Allendorf.

Über die Umbenennung des nach dem NS-Funktionär, ehemaligen Lehrer und Bad Sooden-Allendorfer Stadtchronisten Johannes Rädlein benannten Weges wird in diesem Jahr nicht mehr von den Stadtverordneten beraten.

Ursprünglich hätte sich nach Informationen der HNA zumindest der Haupt- und Finanzausschuss noch 2019 mit dem Thema befassen sollen. Laut Tagesordnung für dessen Sitzung am Mittwoch war das aber nicht der Fall.

Auch für das Stadtparlament, das Freitagabend zusammenkommt, ist die Causa Rädlein in diesem Jahr kein Thema mehr.

Mit der Umbenennung der Straße soll die Stadtverordnetenversammlung, wie Bürgermeister Frank Hix (CDU) auf Anfrage mitteilt, in ihrer ersten Sitzung im neuen Jahr befasst werden. Sie findet voraussichtlich am 7. Februar statt.

Anlieger zum Gespräch einladen

Vorher wolle man die Anlieger des Weges noch einladen und mit ihnen darüber sprechen – aber nur bezüglich eines neuen Straßennamens. Der Magistrat habe dafür schon „ein paar Vorschläge“, so Hix. Außerdem sollen noch die Kosten für die Umbenennung festgestellt werden. Geplant sei, den Anwohnern eine Pauschale für die mit der Umbenennung verbundenen Ausgaben zu gewähren. Wenn das alles geklärt sei, so der Bürgermeister, wolle man „alles in einem Aufwasch“ erledigen.

Allerdings steht noch der Beschluss der Stadtverordneten von Ende Oktober im Raum, vor einer Umbenennung ein wissenschaftliches Gutachten bezüglich der Vorwürfe gegen Rädlein zusammenzutragen. Der Magistrat will, wie er Mitte November wissen ließ, aber darauf verzichten.