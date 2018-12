Schornsteinbrand in Bad Sooden-Allendorf rechtzeitig gelöscht

Bad Sooden-Allendorf. Sie bemerkten Flammen, die aus einem Schornstein schlugen und verständigten die Feuerwehr: Durch eine schnelle Reaktion von Passanten wurde ein größeres Unglück verhindert.

Nach dem Notruf wurde der von Passanten entdeckte Schornsteinbrand am Zimmersweg in Bad Sooden-Allendorf am Mittwoch gegen 14 Uhr gemeinsam von Feuerwehr und einer herbeigerufenen Schornsteinfegerin gelöscht.

Wie die Polizei mitteilt, brachte die Wehr die Schornsteinfegerin mit der Drehleiter oben an den Schornstein, damit sie den mit Glanzruß zugesetzten Schacht kehren konnte, bevor sich die Flammen weiter ausbreiten konnten. Zur Höhe des entstandenen Schadens macht die Pressestelle der Polizei keine Angaben.

Rubriklistenbild: © Britta Pedersen/dpa