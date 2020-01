Seniorentreffpunkt in Bad Sooden-Allendorf macht aus der Not eine Tugend

Gemeinsam statt einsam

+ © Chris Cortis Das Stammpersonal bereitet das Mittagessen vor: Connie Knabe (von links), Ursel Lange, Mike Kern, Hedwig Kleinecke, Frank Goldmann und Didi Kern. © Chris Cortis

Der Seniorentreff in Bad Sooden-Allendorf bietet jeden Donnerstag ein warmes Mittagessen an. Dabei bezahlt jeder das, was er geben kann.