Sexuelle Nötigung in Bad Sooden-Allendorf: Polizei sucht nach Zeugen

Von: Konstantin Mennecke

Teilen

Die Polizei sucht nach Zeugen. © Carsten Rehder

Bad Sooden-Allendorf – Die Polizei sucht nach einer sexuellen Belästigung und sexuellen Nötigung in Bad Sooden-Allendorf nach Zeugen.

Wie die Beamten berichten, saß eine 19-Jährige kurz nach Mitternacht am Sonntagmorgen auf einer Parkbank im Bereich Hindenburgplatz 1. Der Täter setzte sich zu der Frau und verwickelte sie in ein Gespräch. Das Gespräch nahm nunmehr einen sexuellen Hintergrund an, heißt es im Polizeibericht. Bei der Gesprächsführung streichelte der Täter auch die Hand der Geschädigten.

Im weiteren Verlauf öffnete der Täter nun seine Hose und versuchte, die Hand der Geschädigten in Richtung seines entblößten Geschlechtsteils zu führen. Die Geschädigte bemerkte erst hier, dass der Täter sich die Hose geöffnet hatte und entfernte sich umgehend von der Örtlichkeit.

Der gesuchte Mann kann wie folgt beschrieben werden: rund 1,80 Meter groß, zirka 50 Jahre alt, schlanke Statur, graue, kurze Haare, bekleidet mit einer dunklen Jeans, einem hellen Hemd und einem dunklen Sweatshirt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0 56 51/92 50 entgegen. kmn