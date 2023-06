Bad Sooden-Allendorfs Bürger entscheiden über Bootshaus-Nutzung

Von: Christoph Cortis

Weiterhin Streitpunkt in Bad Sooden-Allendorf: die Nutzung des Bootshauses. Am 8. Oktober sollen nun die Einwohner entscheiden, wie es für das Open-Air-Festival Soundgarten weitergehen soll. Archi © Chris Cortis

Am 8. Oktober entscheiden die Bad Sooden-Allendorfer über die Bootshaus-Nutzung.

Bad Sooden-Allendorf – In der umstrittenen Frage der Nutzung des alten Bootshauses in Bad Sooden-Allendorf wird es am 8. Oktober zum Showdown kommen. Zeitgleich mit der Wahl zum hessischen Landtag werden die wahlberechtigten Bürger der Kurstadt dann auch über die Zukunft des Open-Air-Festivals Soundgarten entscheiden, das in diesem Sommer in vierter Auflage im Bereich des Stadtgrabens in Allendorf stattfindet.

In ihrer Sitzung am Donnerstagabend bestätigten die Stadtverordneten einmütig die Zulässigkeit dieses Bürgerentscheids, nachdem ein entsprechendes Bürgerbegehren mit 1400 Unterschriften unterstützt worden war – mehr als doppelt so viele wie erforderlich. Abgelehnt wurde dagegen durch die Mehrheit der Koalition aus SPD, Grünen und FWG, das Bürgerbegehren zustimmend zur Kenntnis zu nehmen, womit ein Urnengang hätte vermieden werden können. In der namentlichen Abstimmung darüber enthielt sich die SPD-Abgeordnete und Vorsitzende des Sozialausschusses, Carolin Krengel, der Stimme.

Nach wie vor sind die Fronten unverändert. Die CDU als die mit Abstand größte Fraktion möchte im Sinne des Bürgerbegehrens den Magistrat beauftragen, mit dem Festival-Veranstalter Hessensound einen Pachtvertrag auf fünf Jahre für die ganzjährige Nutzung des Bootshauses abzuschließen und einen geringen Rückbau der Immobilie zulassen, um mehr Platz zu schaffen für eine größere Bühne, wie sie von namhaften Künstlern gefordert wird.

Dies lehnt die Mehrheitskoalition allerdings ab. Sie möchte Hessensound lediglich eine sechswöchige Nutzung des Bootshauses rund um das Festival konzedieren und die Option offen halten, dass sich die benachbarte Rhenanus-Schule mit der Bildung einer Kanu-AG sportlich weiter entwickeln kann. Außerdem solle der allgemeine Wassersport gefördert werden, wie Dorothee Junkermann die Position des Bündnisses nochmals beschrieb.

Dagegen machten sich Bürgermeister Frank Hix und sein Parteifreund und CDU-Stadtverordneter Calvin Grede für Hessensound stark. Das Festival, das Tausende Besucher in die Stadt locke, sei beste und darüber hinaus kostenlose Werbung für Bad Sooden-Allendorf und von Bedeutung auch für den gesamten Werra-Meißner-Kreis. Grede sprach von einem Glücksfall für die Stadt, und Hix nannte den Soundgarten einen „großen Schatz, der hier gehoben wird“. Zugleich beschwor er die Koalition, wenn auch vergeblich, ihre Haltung zu überdenken: „Das könnte ein Beitrag zum Zusammenhalt in der Stadt werden.“ (zcc)