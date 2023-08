Zum Erntefest hat Allendorf neue Träger von Kranz und Krone

Von: Christoph Cortis

Fiebern dem Fest der Feste in Allendorf entgegen: die Erntekranzträger Jan Ilkenhans (von links) und Calvin Schimpf sowie deren designierte Nachfolger und Träger der Erntekrone, Paul Hilber und Mika Weidner. © Chris Cortis

Vier junge Männer tragen in diesem Jahr in Bad Sooden-Allendorf Erntekranz und -krone.

Bad Sooden-Allendorf – „Eigentlich schon im Bauch der Mutter“, outet sich Jan Ilkenhans als Fan des Erntedank- und Heimatfestes in Bad Sooden-Allendorf. Das ist natürlich bewusst übertrieben. Aber als Kleinkind, das nimmt man dem 20-Jährigen sofort ab, der es wie sein gleichaltriger Freund Calvin Schimpf als große Ehre empfindet, in diesem Jahr den Erntekranz während des Festzuges durch die zauberhaft geschmückten Straßen der Altstadt zu tragen.

Dieses Privileg erworben haben sich beide Abiturienten automatisch, indem der Festausschuss ein Jahr zuvor ihre Bewerbung als Träger der Erntekrone angenommen hatte – die Vorstufe zu den höchsten Weihen.

Ihn fasziniere, gesteht Ilkenhans, dass eine kleine Stadt ein so großes Fest auf die Beine stellen könne, das mit dem ganzen Drum und Dran praktisch alle Menschen zusammenbringe.

Familiär sei er „vorbelastet“, räumt der 20-Jährige ein, der Forensik studiert und gerade Semesterferien hat. Schon Opa Eduard und vor 40 Jahren auch sein Vater Christian hätten den Erntekranz getragen, der je nach Bestückung mit Feldfrüchten bis zu 40 Kilogramm schwer sein könne. Da sei es gut, dass er mit seinem Freund Calvin Schimpf einen Kollegen habe, mit dem er abwechselnd die schwere Last stemmen könne auf dem mehr als drei Kilometer langen Marsch durch die Stadt.

Wie Ilkenhans ist auch Schimpf als waschechter Allendorfer mit Werrawasser getauft und hat die Affinität zum Erntefest praktisch mit der Muttermilch aufgesogen. Mama Tanja war nämlich Ehrendame und gehört als Ehemalige heute den „Triolettis“ an, so benannt nach Allendorfs „Nationaltanz“. Dem Erntefest verbunden ist auch Papa Andreas, und es versteht sich fast von selbst, dass er einst ebenfalls Träger des Erntekranzes gewesen ist.

Ganz besonders freut sich Calvin Schimpf auf den traditionellen Frühschoppen am Erntefest-Montag. „Wenn beim Einzug ins Festzelt alle Leute aufstehen und applaudieren, dann bedeutet das ein Gänsehautgefühl pur“, sagt er

Für sein Erntefestvergnügen musste der 20-Jährige drei Tage Urlaub nehmen. Nach dem Abi im vergangenen Jahr hat er eine Ausbildung bei einer Bank in Göttingen angefangen: „Versicherungen und Finanzanlage“, beschreibt er sein Tätigkeitsfeld knapp.

Die beiden Freunde haben schon mal hochgerechnet, auf wie viel Schlaf sie zwischen dem 18. und 22. August kommen: „Maximal fünf Stunden pro Nacht.“ Nicht gerade die Masse in 120 Stunden.

Durchhaltevermögen ist auch bei den beiden 18-jährigen Trägern der etwas leichteren Erntekrone gefragt. Für Paul Hilber dürfte das kaum ein Problem sein. Der aktive Fußballer ist soeben mit der zweiten Herrenmannschaft der örtlichen TSG von der B- in die A-Klasse aufgestiegen und weiß ein Jahr vor dem Abitur auch schon, was er werden will: „Auf jeden Fall Sportlehrer.“ Beruflich noch etwas unentschlossen ist sein Kumpel Mika Weidner, der ebenfalls in die letzte Gymnasialklasse kommt. Erntefestverrückt sind beide, „soweit ich zurückdenken kann“, sagen sie wie aus einem Mund. So ganz verwunderlich ist das nicht. Paul Hilbers Eltern fiebern jedes Mal dem Fest entgegen, verrät der Sohn. Und diesmal seien sie froh, den Festumzug bequem auf einem Motivwagen zu erleben.

Und Mika Weidner? Der freut sich, dass auch seine 15-jährige Schwester mitfeiern kann, was Mutter Maja ähnlich sehen dürfte. Sie war selbst Ehrendame beim Erntefest. (zcc)