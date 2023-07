Zum zweiten Mal Inklusiver Aktionstag im Badestädter Freibad

Sport soll für alle da sein

+ © Cortis, Christoph Gleich zappelt der Ball im Netz: Wasserball gehörte zu den sportlichen Angeboten des Inklusiven Aktionstages. © Cortis, Christoph

Im Bad Sooden-Allendorfer Freibad fand zum zweiten Mal der Inklusive Aktionstag statt.

Bad Sooden-Allendorf – Wie überhaupt sämtliche Bereiche des sozialen Lebens, soll auch Sport für alle Menschen da sein – ob mit oder ohne Handicap. Und am besten noch in Vereinen. Diese Botschaft ging vom Inklusiven Aktionstag aus, der bei brütender Hitze am Sonntag zum zweiten Mal im städtischen Freibad von Bad Sooden-Allendorf stattgefunden hat.

„Macht mit bei den vielen Angeboten zu Wasser und zu Land“, rief Axel Dietrich den mehreren Hundert Menschen zu. Er ist Vizepräsident des Hessischen Schwimmverbandes und gehört außerdem dem hessischen Behinderten- und Reha-Sportverband an.

Der Sport verbinde Menschen mit und ohne Einschränkungen, bemerkte Bürgermeister Frank Hix in seinem Grußwort. Er betonte, dass Inklusion in Bad Sooden-Allendorf großgeschrieben werde. Deswegen sei auch ein barrierefreier Zugang zum Wasserbecken in der Planung.

Für die Turn- und Sportgemeinde, die mit allen Abteilungen hilfreich zur Seite stand, sei die umfangreiche Vorbereitung der Veranstaltung die größte Herausforderung gewesen, sagt Vorsitzender Sven Schmerfeld. In diesem Zusammenhang wurden der Leiter der Schwimmabteilung, Claus-Dieter Schidlack, und seine Frau Petra als „die treibenden Kräfte“ gewürdigt. Mit Bedauern stellte Schmerfeld fest, dass es trotz aller Bemühungen seit Jahresanfang nicht gelungen sei, einen anderen Veranstalter für den nächsten Inklusiven Aktionstag zu finden.

Sportkreisvorsitzender Dr. Jörg Möller zeigte sich aber zuversichtlich, denn das werde noch gelingen: „Wir haben gute Partner.“ Zugleich nutzte er die Gelegenheit, den Radfahrclub Werratal Bad Sooden-Allendorf für sein 100-jähriges Bestehen auszuzeichnen. Im Namen des Landessportbundes Hessen überreichte er eine Ehrenurkunde und einen Ausbildungsgutschein an Martin Weidner und Thomas Scherp. Zum umfangreichen Sportangebot gehörten unter anderem Fußballspiel und Torwandschießen, Dosenwerfen, Aquafitness, Boccia und Wasserball. Der Turnverein Schwebda begeisterte mit Hip-Hop-Tänzen. Mit Info-Ständen vertreten waren DRK und VdK.

Einen Großteil des überfüllten Schwimmbad-Parkplatzes nahm die örtliche Feuerwehr mit einer Fahrzeugschau in Anspruch. Unterstützt wurde die Veranstaltung von der Stadt, der Tourismus- und Kuranstalt, dem Kreis, Sparkasse und VR-Bank, dem Sportkreis Werra-Meißner und dem Innenministerium. Wegen Erkrankung musste Landrätin Nicole Rathgeber als Schirmherrin absagen, sie erhielt die besten Genesungswünsche. (zcc)

+ Glückwünsche: Am Rand des Inklusiven Aktionstages wurde der Radfahrclub Werratal Bad Sooden-Allendorf für sein 100-jähriges Bestehen ausgezeichnet. Im Bild von links: Frank Hix, Axel Dietrich, Thomas Scherp, Martin Weidner, Sven Schmerfeld, Claus-Dieter Schidlack und Dr. Jörg Möller. © Chris Cortis