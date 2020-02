Sportlerehrung in Bad Sooden-Allendorf: Talente, Taktiker, Taktgeber

Schwungvoll und mit viel Inbrunst eröffnete der Chor Kissproof den Abend im Saal des Hochzeitshauses, ehe Bürgermeister Frank Hix die Gäste bei der alljährlichen Sportlerehrung begrüßte.

Die geehrten Leichtathleten des Sportclubs Bad Sooden-Allendorf sind dank guter Rahmenbedingungen in der Lage, ihre Talente voll auszuschöpfen. Philipp Hennemuth legte 100 Meter in 10,72 Sekunden zurück und ließ mit zwei fünften Plätzen bei den Deutschen Meisterschaften der unter 20-Jährigen aufhorchen. Carolin Schulung ist ebenfalls schnell unterwegs. Nachdem die Läuferin die 100 Meter in 12,10 Sekunden absolvierte und den dritten Platz bei der Deutschen Meisterschaft U16 feierte, erfolgte die Berufung in den Bundeskader. Durch explosionsartiges Strecken des Arms brachte Kugelstoßer Michael Neuenroth die 7,257 Kilogramm schwere Metallkugel auf 15,93 Meter.

+ Der Chor Kissproof sorgte für musikalischen Schwung bei der Sportlerehrung in Bad Sooden-Allendorf. © Marvin Heinz

„Viele weitere Einzelsportler zeigen, wie vielfältig unsere Stadt ist“, sagte Hix, ehe er mit Alexander Kireew einen erfolgreichen Karateka für seine Leistungen honorieren konnte. Kireew, der für den Karate-Dojo Rotenburg/Fulda an den Start geht, gewann beim Senioren Cup des Deutschen Karate Bundes Silber und Bronze. Unterdessen ließ Schütze Dr. Thomas Grebenstein Präzision walten und wurde in der Disziplin Luftgewehr Hessischer Meister.

Georg Käse gab bei den erfolgreichen Schachspielern im Hintergrund den Takt vor. Seit 30 Jahren ist er 2. Vorsitzender und seit 50 Jahren im Vorstand. Aus dem Tischtennisverein Dudenrode ist Rainer Brötz nicht wegzudenken. 38 Jahre Eventmanager, 26 Jahre im Vorstand und acht Jahre Vorsitzender zieren die Vita des Tischtennisspielers, der bereits mehr als 1000 Spiele auf dem Konto hat. Ob auf lokaler, regionaler oder überregionaler Ebene – Siegfried Frühauf, Gründungsmitglied des 1972 gegründeten Sportclubs, hatte in vielen Funktionen dem Sport und insbesondere der Leichtathletik seinen Stempel aufgedrückt. Hix: „Seine außerordentlichen, vielseitigen beruflichen Erfahrungen verbunden mit sportfachlicher Kompetenz haben Herrn Frühauf zu einem sachkundigen und geschätzten Berater und Referenten bei Lehrgängen und Fortbildungsveranstaltungen gemacht.“

Die Geehrten im Überblick

Einzelsportler: Goldene Urkunde für Philipp Hennemuth (Sprint), Carolin Schlung (Sprint), Josefine Geiß (Stabhochsprung), Jacob Geiß (Stabhochsprung), Michael Neuenroth (Mehrkampf, Kugelstoßen, alle SSC BSA), Alexander Kireew (Karate, Karate-Dojo Rotenburg a. F.). Silberne Urkunde für Amine Labdi (Speerwurf), Amelie Wachsmuth (Lauf/Hürdensprint 80 m), Paul Hilbert (800 Meter-Lauf, alle SSC BSA), Dr. Thomas Grebenstein (Schießsport, Schützengesellschaft BSA)

Mannschaften: Silberne Urkunde für Staffel männlich U14 (4 x 75 Meter) vom SSC BSA mit Louis Brill, Lio Pistel, Paul Leuschner, Patryk Marciniak und weibliche U16-Schulmannschaft „Jugend trainiert für Olympia“ mit Josefine Geiß, Amelie Wachsmuth, Noemi Mehmel, Paulina Platner, Anna Hobert, Anna Thomas, Emmely Thomas, Yasmin Jäntsch, Carolin Schlung, Cora-Lee Paschke. Bronzene Urkunde für Tennis Herren 40 vom TC BSA mit Sven Richter, Ralf Kruse, Sven-Erik Engmann, Martin Hofmockel, Stefan Schwidder, Andreas Busch. Tennis U14 der MSG BSA/WIZ mit Nico Reiß, Philipp Horn, Lucas Taplick, Christopher Speck, Jan Marten. Handball-Herrenmannschaft der TSC BSA mit Sebastian Neuenroth, Alexander Klingmann, Tim Vogeley, Yannek Jänsch, Axel Kehr, Marcus Soter, Atila Dincel, Heiko Kruse, Matthias Noll, Julian Scharff, Nicolas Herzer, Lukas Hasselbach, Alexander Neuenroth, Benjamin Kirschner, Dennis Zeuch, Gerrit Brhel, Max Roselieb, Michael Heinz, Kai Hottenroth, Timon Zerbst, Pascal Amlung, Leonhard Haake. 2. Mannschaft Schachclub BSA mit Frank Liebert, Jan Gonnermann, Egon Bomert, Christian Bomert, Tobias Bomert, Georg Käse. 3. Mannschaft Schachclub BSA mit Thomas Behrndt, Hans-Dieter Heczko, Gerd Hupfeld, Walter Rammenstein, Werner Winkler, Frank Liebert, Jan Gonnermann, Georg Käse

Funktionäre: Goldene Urkunde: Georg Käse (Schachclub BSA), Rainer Brötz (Tischtennisverein Dudenrode), Siegfried Frühauf (SSC BSA)