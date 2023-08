Stellungnahme der Suedlink-Gegner zur aktuellen Entwicklung beim Netzausbau

Von: Stefan Forbert

Kurz vor der Ernte: In diesem Getreidefeld auf dem Sickenberg oberhalb von Allendorf findet derzeit eine Bohrung statt. Laut Bürgerinitiative erfolgt dies gegen die Absprache mit dem Landwirt, außerdem hat sie einen nicht weit entfernten Bohrpunkt außerhalb des Feldes gefunden, an dem noch nicht gebohrt wird. © Bürgerinitiative gegen Suedlink

„Nachdem nun schon das dritte Beschleunigungsgesetz durchgewunken wurde, haben die Netzbetreiber keine Zeit vergeudet und sofort mit den Bauarbeiten an der aus unserer Sicht unnötigen Suedlink-Trasse begonnen.“ – Verärgert reagiert die Bürgerinitiative (BI) Werra-Meißner gegen Suedlink auf den Startschuss, den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vor zwei Woche im baden-württembergischen Leingarten mit dem Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW für den Bau des ersten von vier Konvertern für die Megastromtrasse quer durch Deutschland gab. Die ersten 17 Kilometer der geplanten 700 Kilometer von Schleswig-Holstein nach Baden-Württemberg und Bayern sind jetzt genehmigt worden.

Werra-Meißner – Eine weitere Beschleunigung „ohne Berücksichtigung von weiterführenden naturfachlichen Prüfungen beziehungsweise schon vor Beginn des Planfeststellungsverfahrens birgt unweigerlich die Gefahr von Fehlern, die zu Lasten unserer Natur gehen werden“, beklagt BI-Sprecher Stefan Heuckeroth-Hartmann in einer Pressemitteilung. Als Beispiel nennen er und Vorstandsmitglied Matthias Grabing (beide Bad Sooden-Allendorf) eine „ungerechtfertigte Bohrung“ auf einer Wiese mit Quellen bei Ringgau-Röhrda. Dort sei eine artesische Quelle angebohrt worden; doch anstatt den Schaden ordnungsgemäß zu beseitigen, sei eine Drainage auf der Auenwiese verlegt worden. Nun sei der Wasserhaushalt dort „nachhaltig gestört“.

Weiterhin sei derzeit auf dem Sickenberg oberhalb von Allendorf zu sehen, „dass nicht einmal die versprochene Rücksichtnahme“ auf noch nicht abgeerntete Getreidefelder umgesetzt werde. „Der rücksichtlose Umgang mit Getreide beziehungsweise unseren Lebensmitteln ist aus unserer Sicht ein krasser Widerspruch von grünen Grundsätzen“, so Heuckeroth-Hartmann und Grabing.

Auch empören sie sich über die Aussage des grünen Wirtschaftsministers Habeck in Leingarten, dass es bezüglich des Leitungsbaus „nicht die Aufgabe der Bürgerinitiativen“ sei, „zu sagen wie es gehen soll“. Das sei, so Heuckeroth-Hartmann, eine Verunglimpfung von Bürgerinitiativen, in denen sich auch ausgewiesene Experten engagierten.

Auch die kürzliche Mitteilung von Netzbetreiber TransnetBW, nun auch Glasfaserleitungen links und rechts der Stromkabel verlegen zu wollen, kommentiert der BI-Sprecher: Schon jetzt sei ersichtlich, dass „die erzwungene Eintragung von Grunddienstbarkeiten zur Duldung der Suedlink-Leitungen auf den Grundstücken im 1000-Meter-Trassenkorridor dazu führt, dass die Netzagentur den Trassenbereich für weitere Medien anderer Versorgungsunternehmen verkauft. Und er kritisiert, dass die gemäß EU-Verordnung erforderliche Kosten-Nutzen-Rechnung zum Schutz der Verbraucher bei großen Investitionsprojekten durch die Bundesregierung und die Bundesnetzagentur bis heute nicht erfolgt sei. Heuckeroth-Hartmann: „Dies ist ein klarer Rechtsverstoß, gegen den wir aber erst im Planfeststellungsverfahren klagen können.“ (sff)