Sunset-Festival in Bad Sooden-Allendorf lebt neu auf

Jugendliche organisieren Konzertabend

+ © Foto: Wiebke Huck Die Schulband „The Clefs“ eröffnete das Sunset-Festival in Bad Sooden Allendorf. © Foto: Wiebke Huck

Eine erfolgreiche Neuauflage des Sunset-Festivals in Bad Sooden-Allendorf gab es Samstagabend. Gleich zwei Bands standen bei sommerlichen Temperaturen auf der Bühne am Jugendzentrum in Allendorf.