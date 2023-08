Zu Bad Sooden-Allendorfs Erntefest gibt es Hunderte von Accessoires in den Stadtfarben

Von: Christoph Cortis

Blau und Rot sind Trumpf: In ihrer Hobby-Boutique präsentiert Inge Scharff eigenhändig gebastelte Erntefest-Accessoires. © CHris Cortis

Bei Inge Scharff gibt es handgemachte Accessoires zum Bad Sooden-Allendorfer Erntefest.

Bad Sooden-Allendorf – Der Countdown läuft. Nicht nur Wimpelketten und Fähnchen in den Stadtfarben kündigen schon seit Tagen in den Straßen und Gassen der Allendorfer Altstadt das 165. Erntedank- und Heimatfest an, das ab Freitag fünf Tage lang gefeiert wird.

Eine Symphonie in Blau und Rot erwartet auch die Besucher, die sich gegenwärtig am Marktplatz in der Hobby-Boutique von Inge Scharff die Klinke in die Hand geben, um unter Hunderten von Accessoires zum Fest der Feste in der Kurstadt auszuwählen.

Die 59-Jährige hat die Stunden, Tage und Nächte nicht gezählt, die sie seit Juli mit ihrer Kollegin Angelika Bohn in zum Teil filigraner Arbeit damit verbracht hat, die Erntefest-Artikel eigenhändig herzustellen.

Regelmäßig seit 30 Jahren macht sie das jetzt schon, wobei ihr Angelika Bohn seit 22 Jahren eine wertvolle Hilfe ist.

Perlen in Blau und Rot haben beide aufgefädelt zu mehr als 250 Schmuckstücken, wie Halsketten, Armbändern und Ohrringen. Und wenn der Farbton der Steine, die Inge Scharff zuvor auf der Messe besorgt hatte, nicht exakt getroffen war, dann wurde zu Hause mit dem Pinsel nachgearbeitet.

Schmuck ist aber längst nicht alles, was die kreativen Bastlerinnen hervorgezaubert haben. Handtaschen, kleine Handy-Beutel, Fenster- und Tischdekorationen, Mini-Fähnchen mit Stadtwappen und sogar Laternen gehören zum vielfältigen Angebot - selbstverständlich alles in Blau und Rot.

In der „Hochstressphase“, gesteht Inge Scharff, sei das Erntefest „auch schon mal zum Ärgerfest geworden“, wenn es hier oder da gehakt habe und notwendige Korrekturen das Arbeitstempo gedrosselt hätten. Das sei glücklicherweise Vergangenheit, stellt sie mit einem Seufzer der Erleichterung fest.

Natürlich werde auch sie das Erntefest feiern, freut sich die 59-Jährige auf die bevorstehenden Tage. Zugleich denkt sie aber auch an ihren Mann Siegfried, der als ausgesprochener Fan dieses Festes und früherer Erntekranzträger vor fünf Jahren im Alter von nur 57 Jahren verstorben war. Sein Urnengrab auf dem Allendorfer Friedhof hat die Witwe mit einer kleinen Stadtfahne, einer Sonnenblume und einem Miniatur-Erntekranz mit Früchten geschmückt. (zcc)

Lieber Gruß zum Erntefest: So hat Inge Scharff das Grab ihres verstorbenen Mannes geschmückt. © Chris Cortis