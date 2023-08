Teilstück von Allendorfs Stadtmauer wird für 850 000 Euro saniert

Von: Christoph Cortis

Teilen

Teure Baustelle: 850 000 Euro kostet die Sanierung der Stadtmauer zwischen Fischerstad (rechts) und der Straße Hinter der Mauer (oben, links). © Chris Cortis

Ein „komisches Geräusch“, eine Art „dumpfer Schlag“ – so hat Sonja Jilg beschrieben, was sich vor knapp acht Jahren am Fischerstad in Allendorf ereignet und für ein großes mediales Echo gesorgt hat: Direkt gegenüber ihrem kleinen Fachwerkhaus war auf einer Länge von 20 Metern die historische Stadtmauer eingestürzt. Damit sich Ähnliches nicht wiederholt, wird gegenwärtig zwischen Fischerstad und der Straße Hinter der Mauer ein 270 Meter langes Teilstück des über 800 Jahre alten Bauwerkes saniert.

Ziel sei die Erhöhung der Standsicherheit, verdeutlichte Bürgermeister Frank Hix bei einem Ortstermin, an dem jetzt auch die Mitarbeiter des städtischen Bauamtes, Mario Blaschke und Bernd Scharf, sowie der Polier der Bau ausführenden Firma aus Weimar, Frank Schmidt, teilnahmen. Die mit den Denkmalbehörden auf Kreis- und Landesebene abgestimmten Arbeiten, die archäologisch überwacht werden, kommen die Stadt teuer zu stehen. 850 000 Euro sind im aktuellen Etat eingestellt. Zuschüsse gebe es dafür „leider nicht“, ergänzte Blaschke, der stellvertretender Leiter des Bauamtes ist.

Ortstermin an der Krone der Stadtmauer: Bürgermeister Frank Hix (von links), Mario Blaschke und Bernd Scharf (städtische Bauamt) sowie Polier Frank Schmidt besprechen die Arbeiten. © Cortis, Christoph

Die Baumaßnahme, aufgeteilt in drei Abschnitte, soll bis Mitte Oktober abgeschlossen sein. Dabei geht es im Wesentlichen um eine neue Verfugung der schweren Sandsteinblöcke auf fast der gesamten Maueransicht. Steine, an denen der Zahn der Zeit genagt hat, werden durch neue ersetzt. In Teilen erneuert wird die Mauerkrone, die vorab vom Efeu befreit worden war. Dieser sei laut Schmidt der größte Feind. Dazu werden zwei bis drei Steinlagen mit einer Höhe von 30 bis 50 Zentimetern neu aufgemauert und erhalten eine Abdeckung aus Zementestrich. Wo erforderlich, werden außerdem statische Sicherungen eingebaut.

Für die Anwohner der höher gelegenen Straße Hinter der Mauer, die von der Stadtmauer gestützt wird, sei eine Zufahrt trotz der Bauarbeiten jederzeit möglich. Dies treffe auch zu für den Parkplatz eines anliegenden Lebensmittelmarktes, wird versichert.

Insgesamt hat die zwischen 80 und 160 Zentimetern dicke Stadtmauer eine Länge von gut 1,5 Kilometern und umschließt den Kern der Allendorfer Altstadt. Schrittweise, so heißt es, soll das gesamte mittelalterliche Bauwerk auf seine Standsicherheit überprüft werden.

Von Chris Cortis