Thermen im Test: Soodener Werratal-Therme deutschlandweit im oberen Drittel

Die Werratal-Therme in Bad Sooden-Allendorf ist bei ihren Besuchern sehr beliebt. Das ergab ein Thermen-Ranking eines Verbraucherportals.

Auf einer Rangliste der Thermen und Saunen Deutschlands steht die Wellness-Oase auf Platz 141 von insgesamt 486 bewerteten Thermen, also im oberen Drittel. Die Werratal-Therme erhielt durchschnittlich 4,3 Sterne – von möglichen fünf. Im Hessen-Vergleich belegt die Badestädter Einrichtung Platz zehn – von 33.

Thermenvergleich in der Region

Damit hat die Werratal-Therme in der Region fast die Nase vorn, einmal abgesehen von der Wesertherme im 75 Kilometer entfernten Bad Karlshafen an der Oberweser. Die liegt im bundesweiten Ranking auf Platz 16 mit einer Durchschnittsbewertung von 4,5 und ist damit Hessens beliebteste Therme.

Das Badeparadies Eiswiese in Göttingen rangiert auf Platz 123. Es erhielt auch 4,3 Punkte, weist aber mehr Bewertungen als die Werratal-Thermen auf: 997 gegenüber 612. Je mehr Bewertungen bei gleichem Durchschnittswert, desto höher erfolgt die Einordnung.

Hinter Bad Sooden-Allendorf liegen der Vitalpark in Heiligenstadt (Platz 249/4,2 Sterne) und das Leinebad in Leinefelde-Worbis (340/4,1). Sogar das Freizeitbad Espada in Eschwege findet sich in der Liste – auf Platz 348 und 4,1 Sternen).

Moderner seit 2005

Im vorigen Jahr verzeichnete die Werratal-Therme, die Ende 2005 in ihrer modernen Form in Betrieb ging, 145 000 Besucher. Das sind weniger als 2017, was dem extrem starken Sommer und dem Wechsel der Badefreunde ins Freibad geschuldet ist. Dennoch wurde mit einem Minus von knapp 370 000 Euro das bislang geringste Defizit seit 2005 gemacht, wie Thermen-Betriebsleiter Patrick Gerlach auf Anfrage mitteilte.

„Unter den ersten Zehn in Hessen zu stehen“, ordnete Gerlach das Ergebnis ein, sei für ihn angesichts der Größe der Einrichtung „super". „Wir brauchen uns vor der Konkurrenz im Umfeld nicht verstecken“, sagte er, gleichwohl er den lediglich auf den vergebenen Sternen in einem einzigen Bewertungsportal angestellten Vergleich als nicht seriös und sonderlich aussagekräftig bezeichnete.

Zahl der Bewertungen stark unterschiedlich

Beim Thermen-Ranking des Verbraucherportals „testberichte.de“ wurden 486 Bäder berücksichtigt. Knapp 370 000 Kundenmeinungen seien ausgewertet worden, teilt das Portal mit. Grundlage seien alle verfügbaren Google-Rezensionen.

Errechnet wurde der Durchschnittswert anhand der Bewertungen, wenn es mindestens 100 gab. Große Differenzen gibt es bei den herangezogenen Bewertungen pro Therme. Das schwankt zwischen 14 288 und 101. Das Bad Sooden-Allendorfer Ergebnis basiert auf 612 Bewertungen.

Info: Die Werratal-Therme ist mit Ausnahme einer Woche im Juni wegen Grundreinigungsarbeiten täglich ab 9.30 Uhr geöffnet – montags bis donnerstags und samstags bis 22 Uhr, freitags bis 23 Uhr und sonntags bis 21 Uhr. Eintrittspreise: 8,50 bis 19 Euro.