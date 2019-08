Umzug in Bad Sooden-Allendorf hat Festplatz zum Ziel

Am Freitagvormittag wurden hier und da noch einmal die Straßen gekehrt und letzte Erntekränzchen zurechtgerückt und es wird auch schon kräftig gefeiert.

Viele fiebern nach dem Altstadtfest am Freitagabend bereits dem großen Festumzug durch fast jede Straße der Altstadt entgegen.

Die Marschroute bis zum Festplatz ist die übliche: Zimmersbrunnen – Steintor – Am Plan – Steinstraße – Kirchstraße – Waldisstraße bis Anfang Alte Schulstraße – Oberste Straße – Weberstraße – Rathofplatz – Ackerstraße – Am Plan – Schusterstraße – Kirchstraße – Bahnhofstraße – Festplatz.

Für den Festzug haben sich in diesem Jahr 54 Fußgruppen angemeldet, außerdem sind 37 Festwagen gemeldet, teilt Pressesprecherin Franziska Wehr vom Festausschuss mit. Und für den Marschtakt sorgen elf Kapellen. Damit ist die Beteiligung am Zug ungefähr so groß wie im vorigen Jahr.

Jedes Fahrzeug im Festzug wird auch in diesem Jahr wieder von zwei Sicherheitskräften begleitet, die dafür sorgen sollen, dass Zuschauer nicht „unter die Räder kommen“.

Vor und während des Umzuges werden viele Straßen in der Altstadt für den Autoverkehr gesperrt.

Vor dem Umzug steht mit dem um 9.30 Uhr beginnenden ökumenischen Festgottesdienst noch ein weiterer wesentlicher Bestandteil des Erntefestes auf dem Programm. Diesmal hält Angelika Weißmann die Festpredigt. Dies machte die Pastorin aus Ahrensburg im Nordosten Hamburgs vor vielen Jahren schon einmal, sie ist gebürtige Badestädterin.