US-Tenor Gerald Thompson leitet Chor Kissproof aus Bad Sooden-Allendorf

Als Opernsänger ist er schon auf den größten Bühnen in New York, Moskau, London und Barcelona aufgetreten. Jetzt leitet der US-Profi Gerald Thompson den Chor Kissproof.

Der 43-jährige Kontertenor, wie Sänger bezeichnet werden, die mit ihrer Kopfstimme die Alt- und sogar Sopranlagen meistern, stammt aus dem Bundesstaat Arkansas. Dort und in San Francisco erhielt Thompson seine Ausbildung zum Opernsänger, ehe er vor acht Jahren nach Deutschland auswanderte – „wegen besserer Berufschancen in Europa“, wie er in fließendem Deutsch erzählt. Über Potsdam gelangte er durch Kontakte zu einer Studienfreundin nach Kassel, wo er am Institut für Musik Gesangsunterricht erteilt.

Seit sieben Jahren wohnt er in Bad Sooden-Allendorf, und da wundert es kaum, dass ihm die Chorleitung angetragen wurde, nachdem die bisherige Kissproof-Chefin Christel Schöberle im Oktober ihren Lebensmittelpunkt in den Harz verlegt hatte. Der Chor ist vor knapp 20 Jahren aus dem Familienzentrum in Bad Sooden-Allendorf hervorgegangen.

Als Sänger favorisiert der 43-Jährige die Oper „Rodelinda“ von Georg Friedrich Händel, während er als Zuhörer von Giuseppe Verdis „Aida“ schwärmt. Inzwischen tritt Thompson deutschlandweit als Solist auch in Kirchenkonzerten auf, er ist auch zuständig für die Stimmbildung des gemischten Chores der Liebfrauenkirche in Witzenhausen. Fahrrad fahren, wandern und „die schönen deutschen Städte besuchen“ sind seine bevorzugten Freizeitbeschäftigungen, sagt Gerald Thompson.

Bei aller Freude über den nahtlosen Stabwechsel weint Kissproof (zu Deutsch: kussecht) seiner ausgeschiedenen Chorleiterin doch eine Träne nach. Mehr als 19 Jahre lang habe Christel Schöberle mit ihrem großen Engagement und ihrer ansteckenden Fröhlichkeit die aktuell 13 Sängerinnen und drei Sänger immer wieder motiviert – da sind sich Helga Heins als Moderatorin der jährlich bis zu zehn öffentlichen Auftritte („Das können jetzt mehr werden.“) sowie Amelie Neuenroth und Franziska Otto für das Familienzentrum einig.

Von ihrem neuen Dirigenten erwarten sie wegen dessen reicher Erfahrung eine höhere Qualität ihres eigenen Gesangs und sehen der Zukunft optimistisch entgegen. Ihre Hoffnung: Dass sich dem Chor weitere Mitglieder anschließen, was jeden Dienstag ab 20 Uhr im Hochzeitshaus möglich ist.