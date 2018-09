Vergeblich: Allendorferin wartete 38 Jahre auf Treffen mit Howard Carpendale

Bad Sooden-Allendorf. Zum zweiten Mal ist am Freitagabend der Versuch von Brigitta Merkel-Tonnius (72) gescheitert, ihrem gleichaltrigen Lieblingssänger Howard Carpendale persönlich zu begegnen.

Als 34-Jährige hatte die junge Frau, die damals noch in Gudensberg lebte und seit Langem in Allendorf zu Hause ist, bei einem Preisausschreiben einen gemeinsamen Tag mit „Howie“ gewonnen. Dieses Treffen sollte am 2. August, exakt an ihrem Geburtstag, stattfinden, an dem in der Kasseler Stadthalle der „Grand Prix d’Elegance“ über die Bühne ging. Dazu kam es 1980 aber nicht, weil der Schlagersänger auf der Autofahrt von Köln in die nordhessische Metropole in einem Stau stecken blieb.

Als drei weitere Hauptpreise zur Auswahl standen seinerzeit auch Begegnungen mit Torwart-Legende Sepp Maier, Schlagersängerin Lena Valaitis und dem Rennfahrer Hans-Joachim Stuck.

„Alle hatten ihren Star, nur ich nicht“, erinnert sich die 72-Jährige wehmütig an das, was ihr entgangen ist. „Seit 38 Jahren warte ich auf Howie“, fügt sie hinzu und war voller Zuversicht, dass ihr Traum doch noch in Erfüllung gehen würde. Am Freitag sollte es soweit sein. Bei einer Autogrammstunde nach dem Konzert, hatte sie gehofft. Die aber war gar nicht vorgesehen und fand deswegen auch nicht statt. Der ersten folgte die zweite Enttäuschung.

„Ich habe seine Lieder immer sehr gemocht und mag sie auch heute noch“, schwärmt Brigitta Merkel-Tonnius von Howard Carpendale. Sie hat selbst eine ausgeprägte Affinität zur Musik, singt jede Woche im Badestädter Frauen-, im katholischen und auch im evangelischen Kirchenchor. Jede Woche geht sie zum Boule-Spielen in den Landivisiau-Park und mischt überdies in Hannoversch Münden beim Laien-Theater mit.

„Langeweile möchte ich nicht haben“, erklärt sie ihre vielseitigen Aktivitäten und weiß heute schon, was irgendwann einmal auf ihrem Grabstein zu lesen sein soll: „Dass ich gern gelebt habe.“

Welche Überraschung indes für Howard Carpendale gelang, lesen Sie in der gedruckten Dienstagsausgabe der HNA-Witzenhäuser Allgemeinen.