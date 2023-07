Rhenanus-Schule Bad Sooden-Allendorf verabschiedete 18 Abiturienten

Von: Christoph Cortis

Teilen

Strahlende Gesichter: 18 Absolventen nahmen ihre Abiturzeugnisse entgegen. Dabei auch Schulleiterin Dr. Anne Brenner (zweite von links) sowie Studienleiterin und Klassenlehrerin Silke Bárcenas (rechts, im roten Kleid). © Chris Cortis

Am Freitag wurden Bad Sooden-Allendorfs Abiturienten feierlich verabschiedet.

Bad Sooden-Allendorf – Eigenständiges, kritisches Denken, das sei „der Reiseproviant für den weiteren Lebensweg“. Deshalb: „Vertraut euren Stärken!“ Diese ermutigenden Worte richtete Schulleiterin Dr. Anne Brenner an 18 junge Menschen, die mit dem Abitur in der Tasche die Rhenanus-Schule in Bad Sooden-Allendorf verlassen haben.

Ihre Verabschiedung am Freitagabend im voll besetzten Mozartsaal des Kultur- und Kongresszentrums geriet zu einem ebenso emotionalen wie fröhlichen Erlebnis für die Ex-Pennäler, ihre Lehrkräfte und natürlich auch die stolzen Angehörigen der erfolgreichen Schülerinnen und Schüler.

Letzteren bescheinigte Brenner viel Sorgfalt, Einsatz und Geduld und dankte zugleich den Eltern, die ihrem Nachwuchs mit Zuversicht zur Seite gestanden hätten. „Zieht los und passt auf euch auf!“, rief sie den jeweils neun jungen Damen und Herren zu.

Erster Kreisbeigeordneter Friedel Lenze, der auch im Namen von Landrätin Nicole Rathgeber Grüße und Glückwünsche überbrachte, sowie Bad Sooden-Allendorfs Stadtverordnetenvorsteher Mario Ziegler stimmten mit der Rhenanus-Direktorin überein, die angesichts des schier unerschöpflichen Angebots an Studiengängen und Ausbildungsmöglichkeiten von einer „großartigen Chance“ für die jungen Leute gesprochen hatte.

Studienleiterin Silke Bárcenas blickte als Klassenlehrerin auf sieben gemeinsame Jahre zurück und gestand: „Ihr seid mir alle ans Herz gewachsen.“ Mit Freude habe sie die Entwicklung ihrer Schützlinge verfolgt, denen sie Mut zusprach, „ins Ungewisse zu gehen“, um am Ziel sagen zu können: „I did it my way“.

Für allgemeine Heiterkeit sorgte Abiturientin Layla Mousa, die mit Blick auf volle Haarpracht und Kahlkopf zweier Pädagogen von einer „ökologischen Ausgleichsfläche für Glatze“ sprach. Schon in der Abi-Zeitschrift hatte die bekennende Mathematik-Hasserin den Leser schmunzeln lassen mit der Erkenntnis, den Satz des Pythagoras werde sie nie wieder gebrauchen, um als Fazit ihrer schulischen Laufbahn festzuhalten: „Schöne Sache, dass ich jetzt Freunde habe und Goethe kenne.“

Den musikalischen Part bestritten das erprobte Gesangsduo Helena Dingert und Cora-Lee Pascke, am Piano begleitet von Christian Kanngießer, der auch als Solo-Gittarist glänzte. Den Beatles-Song „Hey Jude“ stimmte die gesamte Abi-Klasse an.

Gleich die Hälfte der Absolventen schloss das Abitur mit einer Note besser als 2 ab. Überragend dabei: Lovis Guleiof aus Unterrieden. Für sie wurde eine 1,1 notiert. Der beachtliche Gesamtnotendurchschnitt der Klasse: 2,07. Außerdem wurden etliche Schulabgänger ausgezeichnet für herausragende Leistungen in verschiedenen Fächern.

Zu Beginn des Festaktes hatte die Schulleiterin unter Beifall auch ihren Amtsvorgänger Dr. Jörg Möller und Ex-Studienleiter Siegfried Frühauf willkommen geheißen. Vor dem Büffet und dem Abi-Ball brach Brenner auf in Richtung Göttingen, um ihren Sohn Jannik in die Arme zu schließen, der zeitgleich sein Abiturzeugnis empfangen hatte. (zcc)

Das sind die erfolgreichen Absolventen Paul Apel, Paul Eckardt, Moritz Kleeberg, Lukas Langefeld, Martha Schenck zu Schweinsberg, Carolin Schlung und Amelie Wachsmuth (alle Bad Sooden-Allendorf), Helena Dingert (Frankershausen), Anna Mark (Kammerbach), Celine Mühlhausen (Marzhausen), Anna Sophia Kühne und Ben Vogelei (beide Neu-Eichenberg), Christian Kanngießer (Oberrieden), Lovis Guleiof und Antonio Schmedes (beide Unterrieden), Justus Krengel (Wahlhausen), Layla Mousa (Werleshausen) und Colin Ansorge (Witzenhausen). (zcc)