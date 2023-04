Reha-Klinik Bad Sooden-Allendorf: Weitere Stationen sollen auch öffnen

Von: Stefan Forbert

Die ersten Reha-Patienten sind nach der zweiwöchigen Schließung in dieser Woche wieder in der Balzerborn-Klinik in Bad Sooden-Allendorf aufgenommen worden. © Nicole Demmer

Die ersten Patienten nach der Wiedereröffnung wurden am Donnerstag in der Balzerborn-Rehaklinik aufgenommen.

Bad Sooden-Allendorf – In der Balzerborn-Klinik in Sooden ist am Donnerstag wieder mit der stationären Versorgung von Patienten begonnen worden. In der Neurologie und der Orthopädie seien am ersten Tag sieben Patienten aufgenommen worden, teilte Geschäftsführer Ekkehart Eymer (Lübeck) mit.

Am Mittwoch hatte das Kreisgesundheitsamt für eine Station und maximal 45 Patienten den Reha-Betrieb wieder genehmigt, nachdem der komplette stationäre Bereich noch kurz vor Ostern wegen „massiver hygienischer Mängel“ kurzfristig geschlossen werden musste (wir berichteten). Bis Gründonnerstag-Vormittag mussten nach Angaben Eymers rund 70 Patienten die Reha abbrechen.

„Wir bedauern sehr, dass unsere Patienten unter der Betriebsunterbrechung leiden mussten“, erklärte Eymer jetzt in einer Pressemitteilung. Die Anordnung des Werra-Meißner-Kreises hält er „weiterhin für völlig unverhältnismäßig“. Dies sei ihm auch „durch eine externe Sachverständige bestätigt“ worden. Laut deren Gutachten „bestehen zwar Optimierungspotenziale im Reinigungsbereich“, so Eymer, aus hygienischer Sicht habe aber „zu keinem Zeitpunkt“ ein Grund für die Klinikschließung oder eine Gefahr für die Patienten bestanden“. Da die Schließung nach Ansicht eines Fachanwalts für Verwaltungsrecht auch „rechtswidrig war und ist“, hat der Klinikbetreiber Widerspruch eingelegt und will, sollte dieser zurückgewiesen werden, auch klagen.

Seine weiteren Reha-Stationen will Eymer in zwei Schritten wieder eröffnen, die nächste am 28. April und die übrigen bis zum 9. Mai. Spätestens bis dann wolle man auch wieder Patienten im Bereich der Berufsgenossenschaftlichen Stationären Weiterbehandlung (BGSW) aufnehmen. Der BGSW-Chefarzt bleibe „weiter an Bord“, so Eymer, der anderslautende Informationen als falsch bezeichnete. Der Wiedereröffnung der anderen Stationen muss, wenn dort die angeordnete Grundreinigung auch erfolgt ist, vom Gesundheitsamt noch zugestimmt werden.

Viele der rund 110 Mitarbeiter in der Balzerborn-Reha haben die Zeit der Schließung mit Osterurlaub überbrückt, andere hätten Überstunden abgebaut, erläuterte Eymer auf Anfrage. Außerdem habe man „weiter ambulant Patienten versorgt“.

Im Bereich der Physio- und Ergotherapie waren vom Gesundheitsamt zwar ebenfalls Hygienemängel festgestellt worden, diese waren laut Landkreis allerdings nicht so gravierend, um den Betrieb komplett einzustellen. (sff)